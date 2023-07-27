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9月恐有新一波新冠疫情 李秉穎：今年可能還要再打疫苗
第四波新冠疫情雖然高峰已過，但是預期仍會有新一波感染。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎今天在「新聞放鞭炮」廣播節目指出，預計9月、秋冬可能會有一波疫情傳播，再加上各藥廠都在研發針對XBB的新冠疫苗，今年可能還會再施打1劑疫苗。
李秉穎今接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，李秉穎表示，現在放暑假在學生族群間傳染機會少，加上現在天氣變熱，也會讓病毒傳播機會降低，因此7至8月放暑假時疫情比較沒事，但是等到9月可能會有新一波發生。
李秉穎表示，BNT、莫德納、Novavax等藥廠都在做XBB疫苗，目前仍在美國臨床試驗、申請藥證階段。再者，秋冬可能會有新一波疫情，因此可能會需要再打一劑疫苗，但施打族群尚未確定，但可能將會有mRNA跟蛋白次單位疫苗可以選擇。
此外，由於流感季約在12月開始，10月將開始接種流感疫苗。李秉穎強調，流感疫苗跟接種新冠疫苗同樣重要。
根據疾管署公布，上一周新增檢出92例Omicron亞型變異株確定病例，其中60例本土個案分別為51例XBB、8例BA.2.75、1例BA.2；32例境外移入分別為29例XBB、2例BA.2.75、1例BA.5。近四周監測總計，XBB為主流株占84%。
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