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蔡英文確診仍視察演習、接見訪問團 李秉穎喊沒問題

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
ACIP召集人李秉穎（右）今接受新聞放鞭炮主持人周玉蔻（左）專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片
ACIP召集人李秉穎（右）今接受新聞放鞭炮主持人周玉蔻（左）專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片

蔡英文總統25日染疫，昨天仍接見歐洲議會訪問團並且視察漢光演習。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎上節目指出，每個人一定都會遇到新冠病毒，若是染疫應該避免過多運動、避免前往人多擁擠之處；而現在染疫並沒有不能出門的規範。

李秉穎今接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪，周玉蔻問關於蔡英文總統染疫的相關問題，包含總統出席公開活動是否合宜、是否需要服藥、當前感染規定等。李秉穎說，「除非變成『來自星星的你』，否則一定會遇到新冠病毒」，但重點在於若是打過疫苗是曾經感染過新冠，就不會那麼怕新冠威脅。

李秉穎說，蔡英文總統曾接種3劑高端疫苗，而疫苗具有預防重症跟死亡的效果，這點在這次染疫就可看到功效。現在染疫者應該要注意避免接觸高風險族群（如65歲以上老人等）、避免出入人潮多擁擠之處以及搭乘大眾交通工具，而視察漢光演習等應無問題。

至於是否蔡英文總統要使用口服抗病毒藥物？李秉穎說，要看是否有重症風險。此外，生病的時候不用特別補身體，應該多休息、避免太多運動，過度勞累會影響免疫系統。他也建議民眾若是發燒一個禮拜，可以補充綜合維他命。

蔡英文 漢光演習 李秉穎

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