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新冠肆虐 全台健康損失逾千億

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

新冠肺炎威脅漸遠，民眾開始習慣與病毒共存。但專家表示，回顧二○二二年Omicron開始在台大規模流行，到現在進入ＸＢＢ變異株時代，因中重症死亡、脆弱族群因醫療照護不足早逝等原因，已造成全台四十七億美元的健康損失，相當於台幣約一四六九億元。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，「健康損失（ＤＡＬＹ）」又稱「失能調整生命年」，考慮「生命人年損失（ＹＬＬ）」、失能人年損失而得出數值。新冠肺炎二○二○年在全球傳播，全球因染疫住院、死亡的中重症案例增加，脆弱族群則因醫療照護量能不足等原因早逝，都造成生命損失，連帶導致國家生產力降低，造成經濟與健康損失。

陳秀熙表示，以台灣來說，若考量長新冠的影響，健康損失從二○二二年八月Omicron BA.2變異株開始，從廿二億美元一路上升，到今年六月XBB.1.5變異株流行，累計達四十七億美元，接近台幣約一千五百億元；若不考慮長新冠影響，則從二○二二年八月，健康損失由廿億美元增長至四十三億美元。

陳秀熙說，健康損失可透過接種疫苗降低，但目前疫苗打氣低迷，呼籲高危險族群仍要施打疫苗，除保護個人，也能降低社會成本。舉例來說，六十歲以上族群，施打雙價疫苗對BA.4、BA.5變異株的重症預防效益達百分之五十點六。但去年十月起，六十歲以上僅二成施打雙價疫苗，若施打率提升至八成，可以降低約三成的健康損失。

疫苗 新冠肺炎

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