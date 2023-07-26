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Omicron導致台灣健康損失47億美金 專家：打疫苗可止損

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新冠肺炎威脅漸遠，民眾開始習慣與病毒共存。（本報系資料庫）
新冠肺炎威脅漸遠，民眾開始習慣與病毒共存。（本報系資料庫）

新冠肺炎威脅漸遠，民眾開始習慣與病毒共存。但專家表示，回顧2022年Omicron在台灣大規模流行，到現在進入XBB變異株時代，因中重症死亡、脆弱族群因醫療照護不足早逝等原因，已造成47億美金的健康損失。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，健康損失（DALY）又稱失能調整生命年，計算方式是同時考慮生命人年損失（YLL）、失能人年損失得出數值。新冠肺炎2020年傳播，全球因感染而住院、死亡案例增加，住院病人感染後因免疫力下降死亡，以及重大疾病醫療照護不足導致早逝等，都導致DALY上升。

他指出，不論是新冠肺炎中重症感染者死亡、脆弱族群的非新冠死亡，都會造成生命損失，連帶導致國家生產力降低，造成經濟損失。

陳秀熙表示，以台灣來說，若把長新冠造成的影響考量在內，DALY的損失從2022年8月Omicron BA.2變異株開始，從22億一路上升到今年6月XBB.1.5變異株的47億美金。若不考慮長新冠的影響，則從2022年8月至今，DALY損失由20億增長至43億。

陳秀熙說，DALY損失可透過接種疫苗降低，但目前疫苗打氣低迷，呼籲高危險族群民眾仍要施打疫苗，除了保護個人，也能有效降低社會成本。舉例來說，60歲以上族群，施打雙價疫苗對BA.4、BA.5變異株的重症預防效益達50.6%。但2022年10月起，只有60歲以上族群中，只有20%施打雙價疫苗，根據計算，若施打率提升至80%，可以降低約三成的DALY損失。

他進一步表示，台灣的新冠疫情流行與世界軌跡不同，在Omicron變異株之前未爆發大規模流行，本次統計的DALY損失數據可謂全球唯一的實證資料。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫」線上直播中表示，新冠肺炎導致國內的健康損失（DALY）高達47億。圖／截自YouTube
台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫」線上直播中表示，新冠肺炎導致國內的健康損失（DALY）高達47億。圖／截自YouTube

新冠肺炎 疫苗

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