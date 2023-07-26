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農機燃油改電動 12款機種可額外獲減碳獎勵最高3萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會預告訂定「農業機械設備汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」，鼓勵農民淘汰老舊燃油農機，改用低碳排的電動農機，不同機種可額外獲得1000至3萬的減碳獎勵金，預計公告後實施。本報資料照片
農委會預告訂定「農業機械設備汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」，鼓勵農民淘汰老舊燃油農機，改用低碳排的電動農機，不同機種可額外獲得1000至3萬的減碳獎勵金，預計公告後實施。本報資料照片

為了達到2040年農機全面電動化目標，農委會預告訂定「農業機械設備汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」，鼓勵農民淘汰老舊燃油農機，改用低碳排的電動農機，除了原本農糧署的農機補助外，不同機種可額外獲得1000至3萬的減碳獎勵金，預計公告後實施。

目前預告可獲減碳獎勵的農機，包括中耕管理機、割草機、動力噴霧機、土壤鑽孔機、吹葉機、採茶機、農地搬運車等等12種農業工作較常使用的農機，由原本燃油型的機械，淘汰銷毀後改採用電動型的機款，加速農業部門溫室氣體減量，農委會將依照不同的農機種類，額外補1000元至3萬元不等。

根據農委會統計，燃油中耕管理機或改為電動中耕管理機，每台可減少3.2公噸二氧化碳排放，噴霧機3.3公噸、土壤鑽孔機4.5公噸、採茶機6公噸、電動抽水機每台減量11.1公噸、電動自走式噴霧車13.6公噸。

農委會企劃處長莊老達表示，這草案是鼓勵農機汰舊換新，跟汽車一樣，若民眾剛好要汰換汽車，現有汽車汰舊換新的補助，跟環保署的環評增量抵換改採用電動機車是一樣的道理；既然農民的農機要汰舊換新，就鼓勵換成低碳排、電動的機款。

莊老達表示，農民購買、使用傳統燃油農機，行為上就沒有任何改變；第二款是農民買新農機農糧署有提供農機補助，但舊機器仍持續使用；現在是希望農民把舊的農機汰換掉，改使用新的、低碳排的，才有實際減碳效益，要換掉排放量較高的機器，才能獲得溫室氣體減量獎勵。

農委會農糧署資材組長黃俊欽表示，農委會設定的目標是2040年農機全面自動化，目前國內的各式農機約有25萬台，而近幾年，農糧署每年都編有約23億元預算，鼓勵農民進行農機汰舊換新；為減少碳排，也減少農民使用較多污染的燃油機種，改用碳排較少的電動機種，若有的農機機型尚未有電動機型，國外若有研發，就可直接進口使用，國內廠商也加速研發。

農民 農委會

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