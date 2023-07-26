台灣Omicron健康損失47億美元 學者籲打疫苗降損

台大公衛學者陳秀熙

今天表示，考量疫情造成的死亡、失能及長新冠等，Omicron變異株對台灣造成DALY健康損失達47億美元，若能提升60歲以上疫苗接種率到8成，可減約3成損失。

陳秀熙透過新冠肺炎防疫科學線上直播，分析國際COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨勢及科學研究發展。

陳秀熙指出，疫情造成的損失，包括直接染疫死亡、共病死亡、因疫情影響醫療資源造成照護不足的死亡。也要考慮感染輕、中症導致不同程度健康狀況受損和失能等。學界整合上述損失，提出DALY健康損失（Disability-adjusted Life Year，又稱失能調整生命年）指標，再以GDP（國內生產毛額）換算金額，進而反映整個疫情時代各個途徑造成的損失。

陳秀熙指出，Omicron各個亞型變異株對台灣造成的DALY健康損失，BA.2流行時期為20億美元（約新台幣630億元），到BA.5時期累積為30億美元，BA.2.75時期累積到36億美元，直到現在XBB時期，已累積超過43億美元。若再將「長新冠」造成的DALY健康損失納入考慮，則達到47億美元。

研究團隊指出，近期台灣施打疫苗較低迷，如果能將60歲以上族群施打雙價疫苗的比率提升到80%，以預防中重症效益為50.6%估算，對BA.2.75感染者可降低30%的DALY健康損失；對XBB.1.5感染者，也能降低32%的DALY健康損失。

陳秀熙表示，接種疫苗對部分人來說會有副作用，但對整體社會成本而言，也能減少健康損失，「還是有賺到」，呼籲民眾不要輕忽疫苗的效益和價值。

另外，台灣社會稱至今沒感染COVID-19的人為「天選之人」。陳秀熙今天引述國際頂尖期刊「自然」（Nature）的研究指出，所謂的「天選之人」，大部分是無症狀感染者，與體內的HLA-B*15:01基因有關。

研究顯示，具有單個HLA-B*15:01基因的人，無症狀比率是一般人的2.4倍；若有兩個HLA-B*15:01基因，則增加到8.6倍。

陳秀熙解釋，這項基因已被證實與一些傳染病進展和病毒量變化有關，免疫細胞有記憶功能，冠狀病毒裡有很多蛋白質片段和COVID-19相似，之前感染過普通感冒冠狀病毒的T細胞，能更快識別COVID-19並產生免疫反應。