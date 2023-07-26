學者籲每2年調漲菸捐 國健署：113年例行討論

菸害防制是重要健康議題，台灣學者呼籲政府訂定菸害控制目標、降低菸草可近性，減少吸菸人口，建議每2年調漲菸捐，國健署回應，過去4年因疫情凍漲，預計明年例行討論調整。

台灣高齡化政策暨產業發展協會近日舉辦「健康捐政策與永續健保財源」記者會，共商台灣的健康永續政策以及菸品健康捐的調漲策略，希望增進民眾對菸害議題的認識，呼籲各黨總統候選人支持定期調漲菸捐、改革健康政策，以促進國民健康永續發展。

國健署長吳昭軍今天告訴中央社記者，依據規定，每2年都會定期舉行菸捐審議會，由專家評估當時的經濟成長、人口吸菸狀況等因素，研議價格是否調整。過去4年菸捐凍漲與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關，最近一次的民國111年審議會，專家們當時評估仍屬疫情當下，決定暫不調漲。

隨著後疫情時代到來，吳昭軍說，依據規定，明年將例行討論菸捐調整事宜。「以價制量」確實是菸害防制手段策略之一，透過提高費用，減少民眾接觸，國健署也會持續加強菸害宣導、提高警示圖文與強化禁菸場所標示，希望民眾更加了解菸品危害。

國立陽明交通大學衛生福利研究所教授李玉春表示，台灣在98年調漲菸捐、106年調漲菸稅後，國內吸菸人口比率顯著降低，但近年因未再調漲，控菸效果趨緩，台灣去年平均菸價是新台幣116元，稅捐占比僅53%，明顯低於世界衛生組織（WHO）訂定的75%標準。

台灣每年耗費於吸菸及二手菸相關疾病的醫療資源將近800億元，對整體經濟造成的損失更高達2000億元。李玉春建議，政府可訂定明確的菸品稅捐占比目標，甚至參考紐西蘭作法以「菸草終局」為方向，每2年確實調漲菸捐、菸稅，不要讓評估流於程序。

台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良提到，澳洲、日本等先進國家的菸價都高於台灣，若能調漲菸價、減少吸菸人口，不僅可以降低醫療耗費，更能促進人民健康。「以價制量」是最具效力的減菸策略，政府應將長期的菸價調漲策略納入考量。

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