詹皇長子布朗尼練球一度心臟驟停 醫：恐與這原因有關

NBA球星詹姆斯（LeBron James）18歲的大兒子布朗尼（Bronny James），於台灣時間（25）日晚間訓練時，突然在球場上倒下，一度心臟驟停，經搶救狀況已回穩。醫師表示，年輕人因劇烈運動心臟驟停狀況很少，大多與先天性心臟疾病有關，但仍須待醫療團隊詳細診斷才能確認。

心臟驟停若未及時搶救恐猝死，臨床上將其稱之「心因性猝死」。新光醫院復健科主治醫師林於廷表示，年輕人很少因為「運動」引起心臟不適，運動後出現心臟驟停，多與先天性心臟疾病有關，如肥厚性心肌病變等，這類患者平時不易察覺異狀，等到劇烈運動時，出現心臟驟停才會發現自己有先天性心臟疾病。

除了先天性心臟疾病以外，運動後出現心臟驟停，也可能因「馬凡氏症候群」而起，林於廷表示，馬凡氏症的患者通常身材高、手長腳長，很高機率會被網羅至籃球隊，馬凡氏症是一種全身性結締組織病變的疾病，可能出現眼疾或心臟疾病，並不適合劇烈運動。

根據美國運動醫學會（ACSM）文獻資料，年輕運動員因運動猝死原因，多與先天性和遺傳性有關，包括肥厚型心肌病、冠狀動脈畸形和主動脈狹窄，以及心肌炎、擴張型及非特異型心肌病、動脈粥樣硬化心血管疾病、主動脈夾層及破裂等。

文獻指出，美國年輕競技運動員猝死的比例略高於一般人，男性運動員每6.24萬人中有1人，女性運動員每52.3萬人中有1人，且學者發現，40%猝死是由心因性猝死引起，為減少年輕人猝死風險，國際奧林匹克委員會、美國心臟協會等支持實施運動員的心血管篩檢。

除了先天因素以外，林於廷表示，有部分人因感冒或病毒性感染造成心肌炎，心肌仍處發炎狀態，劇烈運動時也可能導致心臟驟停。不過正常人運動時，常會因為心跳快有心悸感，皆屬正常，但若感覺胸悶、胸痛或冒冷汗、血壓低甚至心跳停止，則須小心謹慎看待，有需要可進一步就醫評估檢查。

Bronny James現年18歲，身高191公分，最快明年就能投入NBA選秀，屆時詹姆斯也能完成和兒子一起打球的心願，發生心臟驟停事件，也可能讓未來籃球生涯增添未知數。