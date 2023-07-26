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美國輝瑞製藥廠遭龍捲風襲擊 食藥署曝對台影響
知名美國藥廠輝瑞於美國北卡羅來納州的工廠遭逢龍捲風破壞，有多款藥品的供應恐怕會出問題。食藥署今公布最新監測情形，目前台灣有國內有1項輝瑞製造藥品有受影響疑慮，為「普利斯德注射劑100微克/毫升」，不過，輝瑞表示該藥品在不同倉庫，暫不受影響，但運輸時間、量都仍無法確定
食藥署今公布最新統計，藥品短缺通報目前總計29件，包含7月11日前未辦結案件有6件，經調查無短缺案件3件，建議使用替代品項19件，共18項藥品許可證。無替代藥品啟動公開徵求案件；有6件恢復供應品項，處理中案件數7件。
食藥署藥品組科長楊博文表示，美國輝瑞受到龍捲風襲擊，但經查後國內可能受影響的藥品僅有1項「普利斯德注射劑100微克/毫升」，衛署藥輪字第024002號）主成分為Dexmedetomidine，主要使用於插管、人工呼吸器照護病人，以及接受手術等病人的鎮靜用途上。
楊博文表示，根據輝瑞回報，原本預計8月要再輸入3個月的藥品，台灣每個月供應量約9000多支，目前台灣庫存仍有3.6萬支，約為4個月的庫存；預計輸入的藥品皆已完成生產，但在其他倉庫內，未受到影響，不過運輸的時間、貨量都會再確認。
楊博文也說，臨床端部分，目前也有Propofol或BZD類等藥品替代，國內另一家同成分、劑型的藥證，敦請他們增加產能，確保國內藥品不短缺。另因應國際藥品有加劇短缺情形，已請進口商加強監測國外製藥廠的實際生產、供應情形，若有短缺疑慮儘速通報食藥署。
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