快訊

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

連國防部長對意外都感到納悶 迫擊砲彈爆炸事件「關鍵謎團」在這裡

基北北桃明天是否放颱風假？ 蔣萬安：今晚8點會有結論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都是花百元內就中獎！7-ELEVEN統一發票開出「4張千萬特別獎」 快看是不是你？

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
財政部開出最新一期2023年5～6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎。（圖為發票示意圖，非本期中獎發票）。圖／7-ELEVEN提供
財政部開出最新一期2023年5～6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎。（圖為發票示意圖，非本期中獎發票）。圖／7-ELEVEN提供

財政部開出最新一期2023年5～6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎；此外，2023年3～4月期尚有13.8萬張、總計超過5,300萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於2023年9月5日前，持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能於門市直接兌換商品或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡，可享有5~10%回饋。

最新一期2023年5~6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市大溪區的7-ELEVEN頭寮門市購買80元的生菜沙拉、沙拉醬、飲品；一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港臻門市購買85元的零食、冰品、布丁；一人在台北市南港區的7-ELEVEN忠陽門市購買72元的飲品、民生用品；一人在雲林縣北港鎮的7-ELEVEN北港門市購買100元的民生用品。

還有3位獲得2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市購買20元的鮮食；一人在新北市汐止區的7-ELEVEN登峰門市購買141元的飲品、民生用品；一人在台北市士林區的7-ELEVEN福順門市購買69元的冰品。

5位雲端發票專屬獎百萬得主中，一人在新北市三重區的7-ELEVEN虹諭門市購買100元的民生用品；一人在屏東縣恆春鎮的7-ELEVEN鵝鑾鼻門市購買20元的布丁；一人在新北市三重區的7-ELEVEN先嗇宮門市購買35元的鮮乳；一人在台中市大甲區的7-ELEVEN日南門市購買37元的零食；一人在台北市士林區的7-ELEVEN社中門市購買128元的民生用品、飲品。

7-ELEVEN響應政府非現金政策，整合線上線下資源，推動離家最近、最便利的中獎發票兌領服務平台，包含1,600萬會員愛用的OPEN POINT App發票日誌提供「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、智能兌獎等一站式數位便民服務。

2023年8月31日前，使用OPEN POINT App線上預約中獎發票就近到7-ELEVEN兌換，更享有8種超值組合商品最低下殺42折起，只要是未綁定金融帳戶領獎的千元（含）以下中獎發票，存入OPEN POINT App發票日誌皆可直接線上預約兌換專屬優惠，預約完成後就近到近6,800家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨，再增加下一次雲端發票中獎機會。

2023年3～4月期尚有13.8萬張、總計超過5,300萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於2023年9月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能到門市直接兌換享額外回饋。（圖為發票示意圖，非中獎發票）。圖／7-ELEVEN提供
2023年3～4月期尚有13.8萬張、總計超過5,300萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於2023年9月5日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能到門市直接兌換享額外回饋。（圖為發票示意圖，非中獎發票）。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 零食

延伸閱讀

全家便利商店開兩張發票千萬大獎 得主是你嗎

中獎人急了！5、6月統一發票今開獎 財政部兌獎APP竟當機

3、4月「千萬發票」還有4張未領！幸運兒花百元加油就中獎

迎大暑！全家便利商店限時3天「Fami!ce霜淇淋、特大杯美式咖啡」買1送1　再推「再睡5分鐘、嵜本」獨家冰品

相關新聞

是你嗎？他花85元買零食、冰品中千萬 7-ELEVEN發票中獎門市曝

財政部開出最新一期2023年5-6月統一發票中獎號碼，統一超（2912）共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3...

登革熱十年最慘 颱風杜蘇芮再攪局南部風險升高

颱風杜蘇芮逼近，登革熱疫情仍持續飆升。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱本土疫情快速上升，上一周新增206例，並且出現...

發票幸運兒在萊爾富！消費僅15元 入袋1,000萬特別獎

112年5-6月期統一發票今（25）日開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「29268886」，獎金200萬元的特獎...

上周爆增逾200例本土登革熱 台南出現今年首例本土死亡個案

登革熱疫情持升溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱本土疫情快速上升，上一周新增206例，並且出現今年首例本土登革熱死...

市占率100%過動症用藥偏離規格 食藥署下令回收11萬錠

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由「友霖生技醫藥股份有限公司」產製的過動症用藥「思有得持續性藥效膠囊44毫克」在持續安定...

千萬富翁是你嗎？「29268886」 統一發票特別獎獎號出爐

今（112）年5-6月期統一發票獎今天電視直播開獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦