都是花百元內就中獎！7-ELEVEN統一發票開出「4張千萬特別獎」 快看是不是你？

財政部開出最新一期2023年5～6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎；此外，2023年3～4月期尚有13.8萬張、總計超過5,300萬元獎金的OPEN POINT App會員載具中獎發票尚未到ibon列印，提醒未兌獎幸運兒於2023年9月5日前，持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能於門市直接兌換商品或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、儲值卡，可享有5~10%回饋。

最新一期2023年5~6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有4位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市大溪區的7-ELEVEN頭寮門市購買80元的生菜沙拉、沙拉醬、飲品；一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN港臻門市購買85元的零食、冰品、布丁；一人在台北市南港區的7-ELEVEN忠陽門市購買72元的飲品、民生用品；一人在雲林縣北港鎮的7-ELEVEN北港門市購買100元的民生用品。

還有3位獲得2百萬特獎，一人在桃園市八德區的7-ELEVEN振裕門市購買20元的鮮食；一人在新北市汐止區的7-ELEVEN登峰門市購買141元的飲品、民生用品；一人在台北市士林區的7-ELEVEN福順門市購買69元的冰品。

5位雲端發票專屬獎百萬得主中，一人在新北市三重區的7-ELEVEN虹諭門市購買100元的民生用品；一人在屏東縣恆春鎮的7-ELEVEN鵝鑾鼻門市購買20元的布丁；一人在新北市三重區的7-ELEVEN先嗇宮門市購買35元的鮮乳；一人在台中市大甲區的7-ELEVEN日南門市購買37元的零食；一人在台北市士林區的7-ELEVEN社中門市購買128元的民生用品、飲品。

7-ELEVEN響應政府非現金政策，整合線上線下資源，推動離家最近、最便利的中獎發票兌領服務平台，包含1,600萬會員愛用的OPEN POINT App發票日誌提供「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT App發票日誌存入發票，即可享有免費自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、智能兌獎等一站式數位便民服務。