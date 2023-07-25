里長變防治肝病好厝邊 幫勸「肝苦」里民快就醫

台灣公費肝炎檢查人數已逾500萬人，這成績是許多無名的防治肝病小尖兵共同努力，台中市后里區公館里長馮詠淮就在其中，不只辦免費篩檢，更常幫衛生單位勸檢查異常里民就醫。

衛生福利部國民健康署自2020年起擴大成人預防保健B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲終身一次，整合各項資源及策略，截至今年3月，這個族群曾接受B、C型肝炎檢查人數累計逾500萬人，積極朝向2025年已篩檢個案達8成完成治療，提前達到世界衛生組織（WHO）C肝消除目標。

衛福部今天首度舉行「全國B、C型肝炎篩檢績優頒獎典禮」，希望透過B、C型肝炎篩檢與防治策略的經驗分享，增加彼此相互學習的機會，也藉此表達對各界投入相關政策的重視與感謝，肯定及表彰各縣市及各醫療院所長期以來的推動與努力。

馮詠淮就是今年獲頒「地方推動者B、C肝篩檢推動績優獎」的受獎人。他曾與肝病基金會合作辦理全區20歲以上居民免費肝炎肝癌大檢驗，舉辦多場次免費篩檢活動，主動準備場地、發放通知單，協調避開地方大型文化活動，增加民眾參與檢查的意願。

不只辦免費篩檢，馮詠淮更是大家眼中防治肝病「好厝邊」，當遇到檢查結果異常且不願就醫的里民，他時常幫忙衛生單位追蹤勸導，雖然這些都不是里長份內的主要工作，但過程中他卻甘之如飴，只希望里民能身體健康，證明地方推動者資源有限，也能發揮巨大力量。

國健署長吳昭軍今天在頒獎典禮上表示，希望台灣C肝根除的目標，在各界共同努力下，積極擴大篩檢涵蓋率，及早找出C型肝炎患者進行治療。今年特別辦理績優頒獎以表揚績優縣市、醫療院所及推動者，邀請績優單位進行分享，相信透過激勵及學習，2025年消除C肝不是夢。