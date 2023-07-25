「最美自強號」納台鐵生力軍 9月起8班次替駛

配合新車投入營運及旅運需求，台鐵9月1日起調整部分班次，8班次由被譽為「最美自強號」EMU3000型替駛，不影響原本行車時刻。

台鐵指出，配合新車投入營運，以EMU3000型替駛班次，包括原PP推拉式自強號119次（七堵-彰化）改由EMU3000型自強號替駛，逢週五至周日行駛。

原逢周六行駛PP推拉式自強號140次（彰化-七堵）， 改由EMU3000型自強號替駛並更改車次為158次。

原PP推拉式自強號160次（田中-七堵）及普悠瑪號310次（台東-新左營）、443次（新左營-樹林）改由EMU3000型自強號替駛（逢周日行駛)。

原普悠瑪號302次（台東-新左營）、305次（新左營-台東）改由EMU3000型自強號替駛，逢周六行駛。原普悠瑪號484次（彰化-台東）改由EMU3000型自強號替駛，逢周五行駛。

台鐵表示，調整相關列車車次即日起可於台鐵官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。