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台電：颱風停電不必急著報修 APP可查復電資訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台電台南區處請民眾多利用「台灣電力APP」及網路通報查詢停復電資訊。圖／台電台南區處提供
台電台南區處請民眾多利用「台灣電力APP」及網路通報查詢停復電資訊。圖／台電台南區處提供

今年第5號颱風杜蘇芮襲台，中央氣象局已於昨晚8點30分正式發布海上颱風警報。台電台南區營業處提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加利用「台灣電力APP」，或登入台電官網 「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電也提供1911客服專線。

台電台南區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電台南區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間專設網頁「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

停電 台電 颱風

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