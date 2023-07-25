強化CO2洩漏應變措施 中油鐵砧山CCUS變更案通過

因應2050淨零排放及12項關鍵戰略，中油在苗栗通霄進行CCUS小規模注儲試驗計畫，作為後續商轉計畫相關經驗指引，為在D井坪內新鑽設1口二氧化碳注入井提出變更申請；環委要求，補充場址地下油氣分布殘留狀況並強化地震模擬分析、二氧化碳洩漏緊急應變措施、灌注二氧化碳對地下水水質影響等，本案予以通過。

國際能源總署（IEA）2070年CCUS減碳貢獻占15%為淨零排放關鍵角色，因應2050淨零目標及12項關鍵戰略之碳捕捉、利用與封存（CCUS）計畫，中油配合其減碳目標進行前期試驗設置，打造零碳能源系統，減碳目標短中期（～2030年）為460萬噸、長期目標（～2050年）4020萬噸。

環保署今召開「鐵砧山地區天然氣注、產氣井開發計畫環境影響說明書第四次變更內容對照表」專案小組審查會議。中油說明，本計畫位於苗栗通霄鎮梅南西段，區域共分為C井坪及D井坪等2區，本次變更欲在D井坪內新鑽設1口深1850公尺的二氧化碳注入井及設置地面灌注設施，變更場址用地面積約10251.24平方公尺。

中油指出，計畫施工期約10個月，其中鑽井工程約5個月，並將在計畫區東北邊及西北邊各修1口舊有的油氣井作為監測井，本次變更範圍在既有D井坪內，範圍及工程規模小，施工及營運期間對各項環境影響輕微。

中油表示，本碳封存灌注試驗計畫時程預計執行3年，二氧化碳灌注量為每年10萬噸，總灌注量為30萬噸二氧化碳；灌注的液化二氧化碳將以槽車運送至本計畫區的二氧化碳儲槽，透過加壓加熱再注入井內，並以超臨界狀態封存於鹽水層。

計畫位於通霄背斜西側，鄰近斷層距離約9.8公里，過去約120年間於本計畫變更範圍半徑20公里範圍內，發生的地震約47次，深度介於0至42.5公里，最後一次地震發生在2004年，顯示近年來本計畫周邊地震發生頻率甚低。

中油表示，鐵砧山注產區的井坪用地，具二氧化碳地質封存的安全性與封存條件，以桂竹林層中之砂岩段作為封存二氧化碳的目標層，上覆的錦水頁岩則作為蓋岩，防止二氧化碳往淺部地層移棲，確保二氧化碳封存的安全性。

環委認為，開發單位應補充本案基地地質結構圖，強化地震模擬分析，補充場址地下油氣分布殘留情況；強化二氧化碳洩漏的緊急應變機制，包含訂定二氧化碳偵測裝置警戒值；補充灌注二氧化碳對地下水水質影響、補充採用深層地下水方式，並列表說明非連續監測及連續監測水質分析項目。