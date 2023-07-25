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部分嘉南地區二期休耕 農糧署開放硬質玉米契作登記

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
因應曾文烏山頭水庫部分灌區112年第2期作將休耕，停灌區農民可種硬質玉米，由中央畜產會收購，每公斤9元。圖／農糧署提供
因應曾文烏山頭水庫部分灌區112年第2期作將休耕，停灌區農民可種硬質玉米，由中央畜產會收購，每公斤9元。圖／農糧署提供

因應曾文烏山頭水庫部分灌區112年第2期作將辦理全面節水停灌措施，停灌區農友如有意願種植契作硬質玉米，農糧署表示可於8月1日到8月31日到當地農會辦理契作登記，後續由農會代為與中央畜產會簽訂契約，農友於收穫時僅需將玉米籽實繳交到農會即可。

農糧署表示，雜糧普遍適合於國內二期作種植，這次土地位於停灌區的農友除了種植綠肥作物外，可視當地降雨情形，思考轉作大豆、高粱、硬質玉米等需水量較少的旱作，以增進農作收益。如果擔心後端銷售問題，可以考慮種植契作硬質玉米，只要透過農會代為與中央畜產會簽訂契約，銷售問題即不用擔心。

農糧署表示，另外，公告實施停灌地區農友因可至農田水利署當地工作站申請停灌補償，因此農糧署「綠色環境給付計畫」各項措施獎勵金將不再發放，種植硬質玉米者，請於期限內至農會辦理契作登記，以利協助後續簽約銷售。

農糧署說，農糧署輔導中央畜產會與各鄉鎮農會鏈結硬質玉米的產製儲銷平台，符合契作資格農地，在每公頃收購數量6公噸內，以契作價格每公斤9元向農民收購，如果契作主體實際加權平均銷售價格超過每公斤9元，超過部分會在銷售結束後全數回饋農民，對農友相當有保障。

農糧署 農會 農民

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