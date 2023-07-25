中颱杜蘇芮逼近 消費者預期心理採買市場蔬果量價齊揚

中颱杜蘇芮持續增強，中央氣象局已發布海上颱風警報，預計今天發陸警，消費者心不安，增加市場買氣，菜價一飛衝天；北農今天開市，到貨量1544公噸，每公斤平均批發價達45.4元，比上個交易日、發布海警前到貨量多了兩成、價格上漲一成；零售市場短期葉菜類，也從一把菜25元，漲到30至35元，颱風來臨前，傳統市場漲價有感。

根據北農統計，短期葉菜類價格漲最多，品質最好的青江菜(上價)每公斤平均批發價79元、空心菜72元、A菜56元、地瓜葉53元；瓜果類也價格驚人，品質最好的小黃瓜(上價)每公斤平均批發價83元、苦瓜79元、番茄98元；北農分析，今日進貨量較休市前大幅增加，市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，雖然到貨量大幅增加，但因杜蘇芮颱風將近影響，承銷人購買意願強烈，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

新北傳統市場零售菜價讓採買的消費者很有感，上周六颱風未來前空心菜一把25元，今一把已35元；龍鬚菜、小松菜、糯米椒、水蓮三樣100元；韭黃一包60元；鵝白菜、福山萵苣(大陸妹)、地瓜葉、青江菜、奶油白菜一斤70元；高麗菜一斤55元、包心白菜一斤50元；杏鮑菇從原本一包60元直接漲到100元；就連根莖類胡蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯每台斤都要40元；颱風未來、菜價先漲，消費者盧太太表示，知道颱風來菜貴，因此只需要因應一兩天就好，不用買多。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，因颱風來襲，消費者的預期心理，會囤一些菜，雖然今天到貨量增加、但價格也增加，消費者增加採購量，交易活絡；但其實消費者不用急，主要的蔬菜生產區，在桃園八德、雲林西螺等地，看這颱風的走向雖不能忽視，但也不必然直接影響菜區，加上部分蔬菜都以溫室栽培，若未來受損狀況不大仍可供應；而農委會也備有滾動式倉儲，會視情況釋出高麗菜、大白菜等根莖類因應市場需求。

姚志旺表示，目前颱風路徑仍在調整，但首當其衝的作物，是南部較不耐風雨的香蕉、木瓜；另外還有目前已結成中果的文旦柚，特別是西部文旦柚，產季比東部瑞穗文旦早兩周，產地包括台南麻豆、雲林斗六產區等，若風勢較大會影響受損，目前僅能加強果樹固定，若真的因颱風受災，達到災害標準會啟動災害救助。