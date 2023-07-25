颱風杜蘇芮沒到菜先漲1成 桃園備95噸蔬果穩定菜價

颱風杜蘇芮進逼，菜價是否上漲引發外界關注。桃園市農業局今天表示，目前桃園市蔬果供應狀況穩定，因昨日市場休市，加上民眾預期心理影響，今日需求量較大，蔬菜價格微幅上漲1成，但仍在預期範圍內，市府已備有95公噸蔬菜穩定市場價格，也請市民朋友勿採買囤貨。

因應杜蘇芮颱風逐漸逼近，農業局啟動農作物防颱整備，蔬菜、稻米、茶葉等相關農作物的採收工作持續進行。

農業局表示，青蔥類因近日季節交替、天氣較熱，漲幅較明顯，高麗菜批發價則約1公斤30至35元、白蘿蔔1公斤16元、番茄1公斤60元，漲幅約1至2成，但仍算平穩。

桃園市副市長蘇俊賓和農業局長陳冠義今早視察桃園果菜市場農產品供應狀況。農業局長陳冠義表示，由於昨日市場休市，加上民眾預期心理影響，今日需求量較大，價格微幅上漲，但仍在市府預期範圍內，呼籲盤商勿哄抬價格，也請市民勿恐慌採買囤貨。

陳冠義表示，因應農產品價格波動，今年農業局新增災害應變措施，訂定「桃園市政府農產品物價波動災害應變標準作業流程」，若高麗菜、小白菜、蘿蔔等蔬果菜價漲幅過大，將會調配釋出，充裕市場貨源，以穩定蔬菜供應。

桃園果菜公司董事長呂淑真也說，因應6至11月颱風季，桃園果菜公司建置蔬菜冷藏滾動式倉儲，目前冷藏設施內備有95公噸耐儲藏蔬菜，將視市場蔬菜供需情形，滾動式調整釋出。