快訊

爆資金危機！「牛角燒肉」無預警全台一次停業7間

陸外長秦剛神隱1個月！北京今突開人大常委會議「下落將揭曉」

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風杜蘇芮沒到菜先漲1成 桃園備95噸蔬果穩定菜價

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
颱風杜蘇芮進逼，桃園市副市長蘇俊賓（左三）今早視察桃園果菜市場農產品供應狀況。圖／桃園市農業局提供
颱風杜蘇芮進逼，桃園市副市長蘇俊賓（左三）今早視察桃園果菜市場農產品供應狀況。圖／桃園市農業局提供

颱風杜蘇芮進逼，菜價是否上漲引發外界關注。桃園市農業局今天表示，目前桃園市蔬果供應狀況穩定，因昨日市場休市，加上民眾預期心理影響，今日需求量較大，蔬菜價格微幅上漲1成，但仍在預期範圍內，市府已備有95公噸蔬菜穩定市場價格，也請市民朋友勿採買囤貨。

因應杜蘇芮颱風逐漸逼近，農業局啟動農作物防颱整備，蔬菜、稻米、茶葉等相關農作物的採收工作持續進行。

農業局表示，青蔥類因近日季節交替、天氣較熱，漲幅較明顯，高麗菜批發價則約1公斤30至35元、白蘿蔔1公斤16元、番茄1公斤60元，漲幅約1至2成，但仍算平穩。

桃園市副市長蘇俊賓和農業局長陳冠義今早視察桃園果菜市場農產品供應狀況。農業局長陳冠義表示，由於昨日市場休市，加上民眾預期心理影響，今日需求量較大，價格微幅上漲，但仍在市府預期範圍內，呼籲盤商勿哄抬價格，也請市民勿恐慌採買囤貨。

陳冠義表示，因應農產品價格波動，今年農業局新增災害應變措施，訂定「桃園市政府農產品物價波動災害應變標準作業流程」，若高麗菜、小白菜、蘿蔔等蔬果菜價漲幅過大，將會調配釋出，充裕市場貨源，以穩定蔬菜供應。

桃園果菜公司董事長呂淑真也說，因應6至11月颱風季，桃園果菜公司建置蔬菜冷藏滾動式倉儲，目前冷藏設施內備有95公噸耐儲藏蔬菜，將視市場蔬菜供需情形，滾動式調整釋出。

因應颱風季，桃園果菜公司建置蔬菜冷藏滾動式倉儲，目前冷藏設施內備有95公噸耐儲藏蔬菜，將視市場蔬菜供需情形，滾動式調整釋出。圖／桃園市農業局提供
因應颱風季，桃園果菜公司建置蔬菜冷藏滾動式倉儲，目前冷藏設施內備有95公噸耐儲藏蔬菜，將視市場蔬菜供需情形，滾動式調整釋出。圖／桃園市農業局提供

杜蘇芮颱風 颱風

延伸閱讀

杜蘇芮颱風影響 今離島船班9航線36航次停航

杜蘇芮最快下午2點半發布陸警 新北若停班外送暫停服務

杜蘇芮颱風來勢洶洶 陳建仁指示做好一切防颱整備

杜蘇芮來襲！鹿野高台熱氣球25日下午連3天活動取消、知本溫泉光雕音樂會延期

相關新聞

千萬富翁是你嗎？統一發票今開獎 快拿出發票對獎

今（112）年5-6月期統一發票獎今天電視直播開獎。

吳德榮：杜蘇芮颱風眼清晰直逼強颱 6號颱周五恐成形

中央大學大氣科學系副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，「杜蘇芮」眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風，「...

離島遊客怕停航 擠滿船趕颱風前回台

杜蘇芮颱風步步逼近，離島航班紛紛停航，不少遊客昨天攜家帶眷、大包小包地搭船返回台灣本島，客輪工作人員也忙著補給生鮮蔬果送...

沃爾巴氏菌滅蚊有效 疾管署今討論可行性

本土登革熱疫情升溫，台南病例昨天新增25例、累計524例，雲林確診病例總計82例，衛福部長薛瑞元今天將南下接連前往雲林和...

吹冷氣睡覺愈睡愈累 醫曝很多人都犯了「這個」錯

天氣炎熱，夜晚氣溫逼近30°C，民眾晚上吹冷氣睡覺已是常態，但有人抱怨，吹冷氣睡覺，一覺睡醒後，「感覺愈睡愈累，頭昏腦脹...

長髮女搭捷運「真空暴露」片瘋傳！沒內衣走光 男乘客這樣做超無恥

乘地鐵衣著往往受人關注。近日瘋傳1段影片，見到捷運裏有1名穿著低胸性感裝束的長髮女子，由於她未有穿戴胸圍內衣，「真空」穿衣疑似走光，神情則有些呆滯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦