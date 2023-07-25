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乳癌篩檢異常不能拖 盡速就醫才不會「自己嚇自己」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
駐診在大甲李綜合醫院的乳房外科醫師楊捷儒提醒，女性朋友要乳癌定期篩檢。記者游振昇／攝影
駐診在大甲李綜合醫院的乳房外科醫師楊捷儒提醒，女性朋友要乳癌定期篩檢。記者游振昇／攝影

台中一名婦人透過乳房X光攝影發現胸部異狀，卻不敢面對自己，被人一直追蹤要求再複檢，才鼓起勇氣到醫院，還好沒發現異常，患者整天提心吊膽。駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總乳房外科醫師楊捷儒提醒，乳癌篩檢能提早發現病徵，每兩年定期檢查一次。

楊捷儒表示，一名37歲的患者日前到院就醫，自述摸到胸部有硬塊，一開始覺得還好，沒想到腫脹的部位愈來愈大，嚇到馬上就醫，經過觸診與超音波檢查後，立即切片檢查，確定罹患癌症，協助轉診到台中榮總，目前已經開始治療，所幸沒有拖延就醫造成病情惡化。

另一位50多歲的婦人，日前進行乳癌攝影檢查，發現有異狀，但是害怕面對真實病況，不斷拖延，經過人員的催促與提醒，才勉強自己到院求診。楊捷儒說，該患者乳篩異常擔心有惡性腫瘤，還好最後檢查沒事，才終於放下心中的大石頭，沒有整天患得患失。

楊捷儒說，國健署提供的乳癌篩檢工具「乳房X光攝影」，可有效提早發現乳癌，能偵測出乳房鈣化點，尤其是發現無症狀的0期乳癌。她解釋，腫塊在還沒有變大前，超音波攝影很難發現，但是微小的鈣化點，透過乳房X光攝影皆會顯示。

楊捷儒說，門診中有不少病患皆是在地人，因為交通方便就醫，選擇就近看診，省去來回奔波時間。過去3年，受到疫情影響，許多女性朋友已經超過兩年沒有回到指定的醫療院所進行檢查，各醫院配合國健署，在社區、衛生所不定期皆辦理乳癌篩檢，女性朋友可就近檢查，萬一有異狀再到醫院檢查，才不會拖延病狀，「早期篩檢、早期發現、早期治療」，她呼籲女性朋友持續每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

台中大甲李綜合醫院院長隋善中表示，醫院今年初和台中榮總策略聯盟後，有更多榮總醫師駐診，方便在地民眾看診，省去生病來回奔波，也能便利民眾轉診就醫，已經有不少成功轉診案例，確實達到醫療分級，下個月起，陸續將新增骨科、肝膽腸胃科，強化海線在地的醫療資源。

大甲李綜合醫院表示，乳房X光攝影可有效提早發現乳癌。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院表示，乳房X光攝影可有效提早發現乳癌。記者游振昇／攝影

台中榮總 乳癌

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