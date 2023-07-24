拒絕噴藥防治登革熱還離家 台中衛局開罰市民6萬至30萬

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市1名里長昨天配合衛生局執行化學防治噴藥時，有市民拒絕並離家，市府開罰。圖／台中市政府提供
台中市1名里長昨天配合衛生局執行化學防治噴藥時，有市民拒絕並離家，市府開罰。圖／台中市政府提供

台中市1名里長昨天配合衛生局執行化學防治噴藥時，有市民拒絕並離家，最後里長找鎖匠進該市民家中消毒，卻被告上警局。衛生局說，防治噴藥相關公告程序均完備，該市民看到里長來噴藥時第一時間拒絕即外出，也未委託其他代理人，雖最後完成噴藥，但該市民拒絕在前，視同拒絕配合，將依傳染病防治法裁罰6萬到30萬元。

民政局及台中市衛生局均強調，登革熱是法定傳染病，已經公告且發通知單執行防治工作，法定程序完備，里長協助防治公務竟被告上警局，因此開罰捍衛里長到底。

衛生局說，台中目前除2例本土確診登革熱案例，及15起境外移入個案外，另有一例醫院通報登革熱NS1快篩陽性個案在檢驗確認中。為掌握傳染病防治時效及避免本土登革熱疫情擴大風險，市府接獲通報及疫調後，第一時間均會依傳染病防治法執行孳生源清除及防疫措施，公告並發送化學防治通知單，如遇民眾不在家或無法配合開門時，除盡量再行通知，依規定由市府相關單位偕同轄區員警全程錄影存證下，入內進行防治工作。

衛生局 登革熱 傳染病

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