防範颱風杜蘇芮！明天海運7航班、33航次停航
中央災害應變中心今晚間9點召開杜蘇芮颱風第一次工作會報暨情資研判會議，由內政部長林右昌主持，他表示，此次工作會報是針對今早整備情況再做檢視，重點仍放在山區入山的人數、通聯及天使輪貨櫃打撈情況，並聯繫地方政府嚴加注意易成孤島的部落、交通恐有中斷、坍塌的地區。
林右昌指出，目前海上颱風警報已發布，海邊已有長浪發生，籲請民眾切勿觀浪，而原訂明天早上發布的陸上颱風警報，也依據氣象局預測，延後至明天下午4點發布，同時間災害應變中心也會一級開設。
氣象局預估未來杜蘇芮颱風的路徑會與台灣陸地拉開，但其暴風半徑在過去12小時增為280公里，明天晚上8時暴風圈就會進入巴士海峽大部分範圍，預計後天上午10時暴風圈會籠罩三分之二個台灣。
目前交通航班情況則是，國內、國際航線皆正常，明天海運航班7航線、33航次停航，請民眾注意航班資訊。
明天中午12時起，池南、富源、知本、藤枝、雙流、墾丁、太平山等7處國家森林遊樂區預警性休園；後天起大雪山、八仙山、武陵等3處國家森林遊樂區預警性休園。
行政院長陳建仁也預計將在明天早上9時視察中央災害應變中心，聽取杜蘇芮颱風第二次工作會報，以及各部會颱風整備情形。
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