沃爾巴氏菌滅蚊有效 疾管署今討論可行性

本土登革熱疫情升溫，台南病例昨天新增25例、累計524例，雲林確診病例總計82例，衛福部長薛瑞元今天將南下接連前往雲林和台南視察熱區，而國衛院研究沃爾巴氏菌對抗登革熱有不錯成果，今也會在疾管署將開會討論實施可行性，盼盡快控制疫情；另，雲縣府建議鄉內農園若出現確診，暫時封園1個月，會研議農損補貼。

台南市截至昨下午新增病例包含永康區及東區各9例，仁德區2例，北區、安南區、善化區、新化區及歸仁區各1例，年齡介於21歲至87歲，另還有1例境外移入；日前熱區在永康區五王市場、兵仔市場，區長成勝楠說，群聚確診狀況都已消退，主要是社區零星個案。

針對沃爾巴氏菌抗疫，黃偉哲認為，兩年前有同意用此方式，現在也支持，不過以新加坡為例，第1年做了，感染人數下降，但第2年又上升，建議若能算準大流行年，前1年就做，相信效果會較好。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉偉良說，依國外經驗，沃爾巴氏菌對登革熱病媒蚊有抑制型、取代型兩種策略，剛開始會花較多人力與經費，打好底後，比現行防疫作法更省錢，且不用化學防治，沒有抗藥性問題。

雲林本土登革熱累計82例中73例都在古坑鄉，醫師公會動員古坑鄉及鄰近的斗六市共17家基層診所，昨天起提供NS1快篩，加速判定防擴散。張麗善說，古坑鄉病媒蚊密度高、確診數多，建議鄉內有筍園的確診者，暫時封園1個月，並研議補貼農損每公頃6萬元，最快今公布實施辦法。