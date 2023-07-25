聽新聞
test
0:00 / 0:00

沃爾巴氏菌滅蚊有效 疾管署今討論可行性

聯合報／ 記者鄭惠仁陳苡葳周宗禎／連線報導
台南本土登革熱病例昨天累計超過500例，市府持續加強戶內外化學防治作業。圖／台南市衛生局提供
台南本土登革熱病例昨天累計超過500例，市府持續加強戶內外化學防治作業。圖／台南市衛生局提供

本土登革熱疫情升溫，台南病例昨天新增25例、累計524例，雲林確診病例總計82例，衛福部長薛瑞元今天將南下接連前往雲林和台南視察熱區，而國衛院研究沃爾巴氏菌對抗登革熱有不錯成果，今也會在疾管署將開會討論實施可行性，盼盡快控制疫情；另，雲縣府建議鄉內農園若出現確診，暫時封園1個月，會研議農損補貼。

台南市截至昨下午新增病例包含永康區及東區各9例，仁德區2例，北區、安南區、善化區、新化區及歸仁區各1例，年齡介於21歲至87歲，另還有1例境外移入；日前熱區在永康區五王市場、兵仔市場，區長成勝楠說，群聚確診狀況都已消退，主要是社區零星個案。

針對沃爾巴氏菌抗疫，黃偉哲認為，兩年前有同意用此方式，現在也支持，不過以新加坡為例，第1年做了，感染人數下降，但第2年又上升，建議若能算準大流行年，前1年就做，相信效果會較好。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉偉良說，依國外經驗，沃爾巴氏菌對登革熱病媒蚊有抑制型、取代型兩種策略，剛開始會花較多人力與經費，打好底後，比現行防疫作法更省錢，且不用化學防治，沒有抗藥性問題。

雲林本土登革熱累計82例中73例都在古坑鄉，醫師公會動員古坑鄉及鄰近的斗六市共17家基層診所，昨天起提供NS1快篩，加速判定防擴散。張麗善說，古坑鄉病媒蚊密度高、確診數多，建議鄉內有筍園的確診者，暫時封園1個月，並研議補貼農損每公頃6萬元，最快今公布實施辦法。

確診 登革熱 古坑

延伸閱讀

高雄本土登革熱無新增 醫師及早通報確診可獲2500元

台南本土登革熱524例！市府嚴格取締陽性孳生源 開出657張罰單

錯把登革熱當感冒...雲林17診所開快篩診 有症狀不要等

以沃爾巴氏菌對抗登革熱 黃偉哲建議推算大流行年實施

相關新聞

離島遊客怕停航 擠滿船趕颱風前回台

杜蘇芮颱風步步逼近，離島航班紛紛停航，不少遊客昨天攜家帶眷、大包小包地搭船返回台灣本島，客輪工作人員也忙著補給生鮮蔬果送...

沃爾巴氏菌滅蚊有效 疾管署今討論可行性

本土登革熱疫情升溫，台南病例昨天新增25例、累計524例，雲林確診病例總計82例，衛福部長薛瑞元今天將南下接連前往雲林和...

苦魯人生音樂劇 8月封箱倒數

連續兩年獲得台中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，攜手聯合數位文創，即將在八月十一日至十三日，於台中國家歌劇院中劇院帶來經典作...

重案追緝令／性侵犯入獄前自焚？殺博士生「重啟人生」

2010年11月16日晚間，高雄林園公墓的產業道路發生一起火燒車意外，一具上身赤裸、穿內褲、臉焦黑、身體遭灼傷的男屍躺在車外，車中留有「孫國晃」的證件及遺書，警方原以為是孫男引火自焚，但他雙手卻遭反綁，經採集唯一未燒到的大拇指指紋，比對出死者竟是張姓博士生，警方抽絲剝繭追查，發現背後竟是一場精心設計的殺人焚屍、借屍還魂的重大命案。

中國附醫、微軟合作 醫護口述 AI寫病歷

AI議題正夯，醫療領域也積極導入AI系統幫助照顧病患，中國醫藥大學附設醫院人工智慧中心和台灣微軟合作，開發生成式語音智慧...

健康你我他／電視廣播作陪 漸習慣一人住

結婚不久，老公在北部找到理想的工作，從此我倆分居南北，那段日子老公如候鳥來去，期間我獨自生活，初時頗感寂寞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦