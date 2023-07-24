看緊荷包！基北北桃TPASS搭台鐵 超過範圍沒優惠

TPASS行政院通勤月票7月1日上路至今，基北北桃區販售數量破43萬張。但有民眾反映，使用「基北北桃1200都會通」搭乘台鐵，起訖站超過這個4市就不適用，北市交通局說明，推動「都會通」是嘉惠基北北桃區域內使用為主，如起訖端不在區域內，則屬非優惠範圍。

「都會通」上線24天，根據北市交通局統計，販售張數已達43.1萬張，所有運具使用次數2067萬人次，民眾主要用於北捷1001萬人次、占48.41%；市區公車676萬人次、約32.71%；台鐵125萬人次、占6.06%；國道客運114萬人次、約5.53%；YouBike88萬人次、占4.23%；桃捷約51萬人次、約2.5%；輕軌約12萬人次、占0.57%。

北市交通局表示，近期接獲民眾反映使用TPASS（基北北桃區）搭乘台鐵，僅限起訖點皆位於基北北桃區域內一事，推動「都會通」目的除鼓勵民眾使用大眾運輸外，亦以嘉惠基北北桃區域內使用為主，如起訖端不在區域內，則非屬優惠範圍，經基北北桃四市達成共識不予補助。

北市交通局提醒，民眾進出閘門或上下車刷驗票機時請留意螢幕顯示資訊，如有異常扣款可當下向車站服務窗口或撥打客服電話立即反映，如為公路或國道客運可洽監理所反映，亦可洽所在縣市1999客服專線反映，將協助查明後辦理退費，以維護自身權益，並加速退費處理作業。