北部下午萬安演習 北捷正常運行但不得離站 最高可罰15萬

112年度萬安46號軍民聯合防空演習，今天北部地區下午1點30分至2點實施，這也是台北市長蔣萬安上任後首度「萬安視察萬安演習狀況」，台北市警察局提醒，今天下午演習範圍北部區域包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣共7縣市，民眾開車或走路都必須配合演習疏散避難，若違反演習規定，最高將挨罰15萬元罰鍰。

至於民眾搭乘台北捷運，北捷提醒，今天下午1時30分至2時演習期間，北捷正常運行，到站旅客請暫時停留車站勿離站，並配合車站人員引導管制；兒童新樂園遊樂設施暫停使用，貓空纜車適逢周一例行維修日，未對外開放。民眾如違反演習規定，可處最高15萬元以下罰鍰，敬請多加留意。

蔣萬安今天下午1點半會先到台北市災害應變中心視察街區道路防空避難演練狀況；並到南港車站視導關鍵基礎設施搶救演練狀況；再到南港高中看災民收容救濟演練。

另外，北市民政局也會在內湖區演練人員疏散，會由里民配合演練，當防空警報響起時，民眾除揹起緊急避難包，利用北市警政APP搜尋防空避難設施進行避難，也能經由警員、民防人員、里辦公處（如里長、里鄰應變小組等）協助，引導用路人將車輛停靠路邊，疏散至防空避難處所。

台北市警察局提醒，這次的演習目的在於建立國人居安思危的意識、熟悉空襲防護要領，藉由萬安演習防空演練，驗證本市防空整備與作為，以降低空襲損害，確保生命財產安全。

本次演習採「有預警、分區同時段」方式實施，演習13時30分及14時整，分別各發放一次緊急警報與解除警報，期間實施人員疏散避難、燈火關閉及交通管制。

演習時，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高（快）速鐵、公路及捷運車輛均照常起降、靠離與行駛。其下飛機（船舶、車輛）旅客、接送親友與下交流道車輛，仍須實施防空疏散避難。 各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗及實施人員管制。