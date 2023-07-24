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健保8月給付免疫＋標靶藥物 晚期肝癌患者年省300萬元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保8月起給付免疫＋標靶藥物，晚期肝癌患者每年可省下300萬元藥費。本報資料照片
健保8月起給付免疫＋標靶藥物，晚期肝癌患者每年可省下300萬元藥費。本報資料照片

衛福部健保署積極導入創新免疫合併療法，今年6月於全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，同意將含atezolizumab成分的免疫檢查點抑制劑，併用含bevacizumab成分的標靶藥品，納入健保給付，此於今年8月1日生效。預估約有2072位病人受惠，每位病人每年約可省下300萬元藥費。

健保署表示，此免疫＋標靶藥物用於治療晚期肝癌，相較現行給付標靶藥品，顯著延長病人整體存活期約5.8個月，且為國際治療指引第一線標準治療建議，因具臨床實證及給付效益。

健保署指出，於健保資源有限下，除積極爭取預算，新藥、新療法如具臨床實證及給付效益，優先納入給付，為病患爭取更多權益，讓每個藥品給付均能達到最佳的效益。

健保 保險 肝癌

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