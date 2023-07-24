台南登革熱將破500例 永康防疫重點 擴大攤商採檢

台南本土登革熱疫情迅速升溫，短短4天新增103例，截至昨天下午累計499例。市府登革熱防治中心指出，永康區感染人數已超越東區、仁德區，市場更是重中之重，今起除加強市場清消，並對攤商擴大採檢；因連日午後有大雨，噴藥成效打折扣，衛生局形容是「與天作戰」，呼籲民眾自行清除積水容器。

南市昨新增15例，包括永康區7例、東區4例、安南區3例、仁德區1例，年齡介於23歲至72歲，衛生局分析，疫情從最早爆發的仁德區成功里及原二空眷村，明顯擴及到永康，19日新增病例還20人以下，但20日突然驟升到34人，21日雖略降為21人，但22日又上升到33人，陸續有新確診，今天累計總確診數將超過500人。

永康勝利里兵仔市場是重中之重的區域，南市經發局市場處長陳豪吉21、22日連續兩日帶隊，聯合永康區公所加強向攤商宣導，鼓勵攤商到擴大採檢站篩檢，並號召兵仔市場各區負責人協商全面資源整合，徹底落實市場內各項登革熱防疫措施。

防治中心指出，永康昨新增病例從兩位數降為個位數，顯示已有成效，市場人流多、沒特定對象，全面擴大對攤商篩檢，防堵疫情擴散，今中午對永康崑山菜市場孳清後強力消毒。防治中心主任蘇世斌說，「現在是與老天作戰，絕不能鬆懈，要持續做下去」。