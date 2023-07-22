快訊

林志玲現身超犀利趴力挺老公AKIRA 親口證實將淡出演藝圈

拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：美國大白痴

獨／軍情機關爆MeToo！高官施壓吃案 受害女士官被逼哭道歉

颱風逼近、空貨櫃南漂 航道安全大考驗

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
在高屏外海漂流的空貨櫃，琉球大福2號交通船長今天下午在琉球白沙外海附近發現4、5只，希望相關單位儘快清除。圖／琉球區漁會提供
在高屏外海漂流的空貨櫃，琉球大福2號交通船長今天下午在琉球白沙外海附近發現4、5只，希望相關單位儘快清除。圖／琉球區漁會提供

杜蘇芮颱風逐漸逼近，根據氣象局最新路徑，27日有機會在宜花附近登陸，往返屏東東港小琉球的東琉線，5家交通船公司今天宣布到24日前正常，25日將視海況提前公告；另大福2號交通船長今天下午1時45分在小琉球白沙外海附近，發現4、5只貨櫃漂流，雖沒有造成影響，但就怕半沉海中的貨櫃，希望相關單位儘快清除。

縣府交通旅遊處長黃國維說，帛琉籍天使號貨櫃輪沉沒後掉落近600只空貨櫃，部分往南漂，昨天下午東港鹽埔漁港外海約2.5浬處先發現有貨櫃，藍白航運1號船長昨天下午5時發現貨櫃，大福2號交通船長今天下午1時45分在琉球白沙外海附近發現4、5只貨櫃，航道雖寬闊，船上也有雷達掃描設備，已請船公司務必小心避開。

他說，東琉線交通船共有5家公司，公營末班為下午6時從小琉球端出港，東港端下午6點45時出港，民營稍早，因適逢暑假旺季期間，東流線載運量特別大，往返船班多，假日有時還會加開船班，但非特殊情事不會於夜間航行；因今天清晨有漁船在高屏外海交界處作業時，網具被海中半沉的貨櫃損毀，對航安是個潛在威脅，已通報高雄港務分公司儘速排除。

在高屏外海漂流的空貨櫃，琉球大福2號交通船長今天下午在琉球白沙外海附近發現4、5只，希望相關單位儘快清除。圖／琉球區漁會提供
在高屏外海漂流的空貨櫃，琉球大福2號交通船長今天下午在琉球白沙外海附近發現4、5只，希望相關單位儘快清除。圖／琉球區漁會提供

小琉球 東港 屏東

延伸閱讀

颱風接近未來兩周天氣仍炎熱 留意午後雷陣雨

影／林園外海滿滿漂浮貨櫃 颱風來臨前恐拖不完

杜蘇芮颱風侵台機率高 國軍東部漢光演習恐受影響

小琉球夯觀光不再滿身銅臭味 藝術家進住攪動邁向生態花園島

相關新聞

澎湖陽光男不幸遇到酒駕車禍 家屬忍痛跨海捐體遺愛人間

高雄長庚自1986年起，已協助951位逝者完成器官、大體、病理捐贈，更幫助3700多人重獲新生。獲得大愛器官捐贈的警官林...

國家級警報響！ 新北三峽、桃園復興「山區暴雨」 4縣市大雷雨開轟

中央氣象局發布新北市、桃園市、台南市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，以及低...

鰻魚外銷日本受影響 鼓勵多吃鰻記者會上漁業署挨批

雲林縣鰻魚養殖產量位居全台之冠，占全台約7成，9成外銷日本，前兩年受疫情影響外銷受阻，今年疫情解封，卻又遇上大陸鰻魚攻進...

雨區擴大！北北基等9縣市大雨特報 注意雷擊

中央氣象局發布9縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗以北、南投地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的...

對流發展旺！竹苗投雲嘉5縣市大雨特報 注意雷擊強風

中央氣象局發布新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹、苗栗...

杜蘇芮颱風影響 台東蘭嶼綠島客輪全面停航

受颱風杜蘇芮影響，航港局東部航務中心今天更新客輪業者公告，25至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼航線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦