颱風逼近、空貨櫃南漂 航道安全大考驗

杜蘇芮颱風逐漸逼近，根據氣象局最新路徑，27日有機會在宜花附近登陸，往返屏東東港和小琉球的東琉線，5家交通船公司今天宣布到24日前正常，25日將視海況提前公告；另大福2號交通船長今天下午1時45分在小琉球白沙外海附近，發現4、5只貨櫃漂流，雖沒有造成影響，但就怕半沉海中的貨櫃，希望相關單位儘快清除。

縣府交通旅遊處長黃國維說，帛琉籍天使號貨櫃輪沉沒後掉落近600只空貨櫃，部分往南漂，昨天下午東港鹽埔漁港外海約2.5浬處先發現有貨櫃，藍白航運1號船長昨天下午5時發現貨櫃，大福2號交通船長今天下午1時45分在琉球白沙外海附近發現4、5只貨櫃，航道雖寬闊，船上也有雷達掃描設備，已請船公司務必小心避開。