颱風逼近、空貨櫃南漂 航道安全大考驗
杜蘇芮颱風逐漸逼近，根據氣象局最新路徑，27日有機會在宜花附近登陸，往返屏東東港和小琉球的東琉線，5家交通船公司今天宣布到24日前正常，25日將視海況提前公告；另大福2號交通船長今天下午1時45分在小琉球白沙外海附近，發現4、5只貨櫃漂流，雖沒有造成影響，但就怕半沉海中的貨櫃，希望相關單位儘快清除。
縣府交通旅遊處長黃國維說，帛琉籍天使號貨櫃輪沉沒後掉落近600只空貨櫃，部分往南漂，昨天下午東港鹽埔漁港外海約2.5浬處先發現有貨櫃，藍白航運1號船長昨天下午5時發現貨櫃，大福2號交通船長今天下午1時45分在琉球白沙外海附近發現4、5只貨櫃，航道雖寬闊，船上也有雷達掃描設備，已請船公司務必小心避開。
他說，東琉線交通船共有5家公司，公營末班為下午6時從小琉球端出港，東港端下午6點45時出港，民營稍早，因適逢暑假旺季期間，東流線載運量特別大，往返船班多，假日有時還會加開船班，但非特殊情事不會於夜間航行；因今天清晨有漁船在高屏外海交界處作業時，網具被海中半沉的貨櫃損毀，對航安是個潛在威脅，已通報高雄港務分公司儘速排除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言