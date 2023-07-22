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搶救青年失業率！勞動署雲嘉南YS新址遷台南火車站前

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，勞動部次長陳世仁和許多校長都出席。記者吳淑玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，勞動部次長陳世仁和許多校長都出席。記者吳淑玲／攝影

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（Youth Salon，簡稱YS）新址今天在台南火車站前正式落成啟用，勞動部次長陳明仁南下主持啟用儀式，他說目前15至29歲青年失業率為7.97%，希望透過YS能盡早幫年輕人探索及釐清職涯方向，有效降低青年失業率，也會主動進入校園他強調青年是社會創新的力量，歡迎青年朋友多善用YS資源，為就業找出路，也為未來打拼。

陳明仁說，青年的失業較高，在職涯發展上需要更多探索及職涯定向，勞動部在投資青年就業方案有周延的規畫，青年職涯發展中心從過去服務量能4千人到去年1萬5千人，希望未來青年職涯發展中心可以和學界和企業界共同合作，協助青年人在職涯發展就業服務及技能提昇有未來好的展望和前程；青年會銜接原來學生的生涯，未來會進入校園巡迴協且助青年在學涯和職涯無縫接軌，找到好的人生方向和工作。

據勞動部111年度「薪資行情及大專生就業導航」數據分析顯示，大學畢業生平均需花3個月才能找到工作，協助青年縮短尋職期是YS相當重要的任務，雲嘉南轄區因幅員廣闊，YS透過職涯山海線將職涯推廣到各地區外，最大特色就是連續3年辦理「一級玩家職場登入計畫」，透過畢業前的團體課程，從職涯探索、諮詢輔導、企業教練、職場關鍵5力的課程規劃及就業媒合，協助轄區大專畢業生做好就業前準備以縮短尋職時間。

陳世仁說，因應畢業季來臨，勞動部投資青年就業方案第二期，整合政府11個部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5000元；「產業新尖兵計畫」提供青年以培訓5+2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可領；還有鼓勵重點產業廠商提早入校儲備新血的「大專青年預聘計畫」等，都是希望能讓年輕人盡速接軌職場的方案，歡迎多加運用。

台南市勞工局長王鑫基表示，年輕人失業率偏高，主因有職業選擇多，或是職涯方向未定，需要更多摸索，YS可以幫助年輕人做出職涯選擇、就業輔導與技能發展三，協助青年釐清職涯方向，透過專屬諮詢師的陪伴與產業達人的引導，協助年輕人引進到職場的中繼站，可以多利用。

勞動力發展署長蔡孟良表示，雲嘉南YS提供包括職涯探索、職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試、企業參訪、名人講座、小團體工作坊、職訓諮詢與就業媒合等多面向服務內容，新地點更方便年輕人使用，並設置VR職務體驗設施及AR生涯探索遊戲，讓青年朋友有不同的創新職涯體驗。YS第三季職涯講座受理報名中，可上「雲嘉南分署青年職涯發展中心」官方網站、臉書粉絲團，或撥打06-3020036洽詢。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，勞動部次長陳世仁（左二）鼓勵年輕人及學校多利用。記者吳淑玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，勞動部次長陳世仁（左二）鼓勵年輕人及學校多利用。記者吳淑玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，寬敞空間提供年輕人職涯探索。記者吳淑玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，寬敞空間提供年輕人職涯探索。記者吳淑玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，提供課程及講座。記者吳淑玲／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）遷到台南火車站前今天啟用，提供課程及講座。記者吳淑玲／攝影

青年 職涯 勞動部

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