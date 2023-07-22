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2025紐西蘭乳品關稅衝擊 我酪農發起連署籲外界重視

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；酪農心生焦慮，並在網路上連署，短短幾超過千人響應，呼籲外界關心台灣酪農的未來。本報資料照片
2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；酪農心生焦慮，並在網路上連署，短短幾超過千人響應，呼籲外界關心台灣酪農的未來。本報資料照片

2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；酪農心生焦慮，並在網路上連署，短短幾天超過千人響應，呼籲外界關心台灣酪農的未來。

根據統計，台灣酪農戶僅剩下約500戶；中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，台灣鮮乳的優勢在於運送路程短、新鮮；從乳牛搾乳到上市可能一天就出現在架上了，因此，近期酪農也提議，是否目前的鮮乳標章，可以更改為「國產」鮮乳標章，與進口乳品能有明顯的區隔，消費者也能認明。農委會也正在思考討論中，不久的將來，協會將對外召開記者會，讓社會大眾更了解酪農的現況與困境。

連署書上說明，乳業危機已迫在眉睫，剩不到兩年，台紐經濟合作協定就要全面生效，近在眼前的還有台灣積極想加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及台美貿易協定等，都會嚴重衝擊台灣本土乳業。面對來勢洶洶的進口乳品，政府是否有看到這個危機？是否有為酪農產業做好面對衝擊的規畫，還是放任乳業自生自滅？酪農們想問政府，除了要求酪農減少牛隻頭數、減少生乳產量外，有沒有積極的政策協助乳業尋找出路。

方清泉表示，2023年8月農委會升格成農業部，對於農業未來願景更具重要性，希望農業部門轉型發展之際，也能帶領台灣酪農產業的同步前進。

方清泉說，全國酪農戶呼籲政府盡速研擬「2025因應台紐貿易協定配套措施」及中長期「2030年乳業發展白皮書」，引導乳業短、中、長期的發展方向，協助畜舍改建升級、促進畜牧業廢棄物資源循環再利用、強化乳品產銷調節、開發生乳多元化應用、落實乳製品的食農教育等，讓酪農明確知道是該繼續往前進、鼓勵兒女接班，還是趕緊踩煞車、做好退場準備。

他說，希望政府認真面對這次台紐經濟合作協定生效後對本土乳業的衝擊，事實呈現，今年已有牧場因乳廠收購緊縮，被迫提前結束牧場營運，請政府看到酪農的痛楚與心聲，協助台灣酪農產業升級與轉型，同時兼顧消費者可以買到台灣在地牛奶的權益。酪農人數不多，力量不大，但不希望看到台灣酪農產業被消失，更不希望看到台灣孩子，未來再也喝不到台灣在地的「鮮」奶。

農業部 牧場 農委會 關稅

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