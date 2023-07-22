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「用生命影響生命」蔡富雯服務36年鼓勵身障孩子

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
54歲蔡富雯（右三）自幼行動不便，她在阿尼色弗兒童之家成長，長大後回機構照顧及鼓勵跟她一樣行動不便的孩子。記者徐白櫻／攝影
54歲蔡富雯（右三）自幼行動不便，她在阿尼色弗兒童之家成長，長大後回機構照顧及鼓勵跟她一樣行動不便的孩子。記者徐白櫻／攝影

40位各類照顧服務人員是的台東縣府推動「幸福台東」的幕後英雄， 54歲蔡富雯自幼肌肉萎縮行動不便，在阿尼色弗兒童之家照顧下成長，成年後重返機構陪伴身障兒童及青少年，「用生命影響生命」。蔡富雯說，她以自身經驗鼓勵孩子「自己一定能做得更好」，這份榮耀屬於所有願意為社會付出的人，不是她一人。

台東縣推動全齡社會服務政策，社會處今年遴選40名各類傑出照顧服務人員，今天上午在娜路灣大酒店舉辦「112年度照顧服務人員表揚」活動，共分成特殊貢獻獎、資深敬業獎、績優服務獎及寄養家庭四類，共計表揚40人。「哈拿之家」潘玫均、「阿尼色弗兒童之家」蔡富雯獲得特殊貢獻獎，兩機構都是兒少安置機構。

得獎人蔡富雯肌肉萎縮，青少年時期在阿尼色弗兒童之家度過，出社會工作後適逢兒童之家安置小兒麻痺症孩子，蔡富雯回去上班，帶給孩子正面力量，一轉眼已經36年。

小兒麻痺症曾在台灣盛行，造成無數孩童殘障。蔡富雯說，她坦然告訴大家，「過去我曾是受幫助的孩子，我也在這裏長大」，另以自己行動不便為例，告訴孩子，不要被自己的身體所拘束；只要有心付出，每人都是特殊貢獻者。

社會處指出，台東「社福力」已經連續2年位居全台第三。副縣長王志輝表示，社會上有一些人默默辛苦工作，不見得會被注意，服務與照顧人員就像是鄉間小石一樣，「沒有你們的存在，道路無法行走，感謝你們讓台灣更美更好」。

台東縣府今天上午在娜路灣大酒店舉辦「112年度照顧服務人員表揚」，得獎人盛裝出席。記者徐白櫻／攝影
台東縣府今天上午在娜路灣大酒店舉辦「112年度照顧服務人員表揚」，得獎人盛裝出席。記者徐白櫻／攝影
台東縣府今天上午在娜路灣大酒店舉辦「112年度照顧服務人員表揚」，得獎者全盛裝出席。記者徐白櫻／攝影
台東縣府今天上午在娜路灣大酒店舉辦「112年度照顧服務人員表揚」，得獎者全盛裝出席。記者徐白櫻／攝影
台東副縣長王志輝（左）頒發特殊貢獻獎給「哈拿之家」潘玫均（右）。記者徐白櫻／攝影
台東副縣長王志輝（左）頒發特殊貢獻獎給「哈拿之家」潘玫均（右）。記者徐白櫻／攝影

台東 小兒麻痺 身障

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