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自助餐吃到飽攻略！高檔生魚片不宜先吃 醫生爆最佳食用次序
餐廳任食也有進食攻略？台灣人和港人一樣喜愛「吃到飽」（放題任食／自助餐），但有些人為回本，會瘋狂吃較高價的食物，一坐下就要吃生魚片。台灣有醫生就分享最佳的進食攻略，提醒不應一開始就吃生魚片，應先吃熟食令腸胃開動，之後再吃生魚片一類海產，最後才吃粉、麵、湯，而且要盡量別吃超過「7分飽」。
台灣人流行吃到飽，付定額費用就可以任吃食物，部份人為了吃「回本」，一坐下就開始就吃下大量生魚片。台媒報導，書田診所胃腸肝膽科主任王志堂分享吃到飽的最佳選菜攻略，因為任食餐廳的食物種類繁多，選擇的順序很重要。
生魚片是民眾的吃到飽攻略首選，但王醫生指，夏天保存食物不易，在吃到飽餐廳應先由熟食開始，待腸胃「開機」再吃魚蝦貝等水產。如果想吃炒飯、意粉、湯等，此類食物由胃排入十二指腸的胃排空時間較長，會增加飽足感，建議到後尾才食用，否則吃不下其他食物。
而吃到飽也需要忌口，如事前有胃痛及胃潰瘍病史，過鹹、刺激及酸性食物均要戒口、進食生魚片前除要觀察新鮮度，如民眾曾有吃生冷食物後出現腸胃不適問題，也應避免食用、有膽結石病史者要避免吃油膩食物，亦不宜吃太多，否則可能令膽囊收縮卡住結石，導致膽管或胰臟發炎。
王醫生提醒，民眾去吃到飽時拿食物一次勿拿太多，宜少量多次分批拿，要評估自己吃得下多少，每種食物淺嘗，盡量別吃超過「7分飽」，以免腸胃負擔過重。
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文章授權轉載自《香港01》
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