宜蘭通勤月票3方案都過 台北、宜蘭2300元通勤吃到飽

交通部公路總局今天開宜蘭等5縣市通勤月票審查會，桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣與花蓮縣通過，嘉義與新北未通過。宜蘭縣提出的2300北宜吃到飽、1800北宜公路客運、750縣內通勤3方案全數通過，縣府交通處預估1800與750方案8月中旬上路，2300可能要到10月。

宜蘭縣府提出的3個方案為2300北宜吃到飽，包含北宜台鐵、國道客運、宜縣市區公車、台北捷運、新北捷運、雙北聯營公車與Youbike前15分鐘免費；1800北宜國道客運，包含北宜境內台鐵、國道客運與宜縣市區公車；750都內通勤方案，包含宜縣市區公車、宜蘭境內台鐵。

公路總局表示，桃竹竹苗、宜蘭與花蓮月票都是第二次審查，計畫內容完整符合政策精神，審查委員一致通過。宜蘭縣府交通處表示，上次提出的方案較無績效數字，也未包含北宜台鐵，近日進行問卷調查後完善資料，並加入台鐵方案。

交通處指出，尚未收到正式公文，待收到後再討論具體實施細節，預計1800、750方案8月中上路，民眾可在各轉運站購買，不過1800中的台鐵部分可能要到10月才能使用；2300方案涉及雙北公共交通運輸系統，預計10月推出。縣府會加速相關程序，讓民眾盡快使用。

民眾黨宜蘭不分區立委陳琬惠表示，完善縣民權益不能等，感謝交通部的努力與宜縣府的全力配合，相信中央能持續給予支持，落實交通平權，造福宜蘭7000多位通勤族。