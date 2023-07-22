蚊子叮咬大小包 癢到受不了！網上六大防蚊法一次學會

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「防蚊方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的防蚊方式排行。

你是否也曾體會過：在經歷一整天的忙碌後，終於能躺上床好好休息，這時耳邊卻出現忽大忽小的「嗡嗡」聲響，讓你煩得睡不著？當你起身想把蚊子消滅，它又會消失得無影無蹤，讓你恨得牙癢癢。別擔心，我們整理了六大防蚊方式，讓你不再為蚊所苦，安心一覺到天亮！

防蚊液、捕蚊類電器百百種 專家教你怎麼選/用 ▲ 網友熱議Top6防蚊方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「防蚊方式」相關話題的討論，發現最多人討論的防蚊方式為使用「防蚊液」。近期台灣登革熱病例數不斷攀升，日本腦炎等病媒蚊傳染疫情也持續延燒，許多家長擔心孩子會遭到蚊子叮咬而被傳染，紛紛上網請益哪一款防蚊液效果較好，其中就有藥師提醒「先釐清使用對象、使用地點、使用時間」這三大問題，再選擇對應的防蚊配方與濃度，如「成分為PMD的防蚊液不適合三歲以下的幼童使用；含敵避（DEET）的防蚊液也須特別注意孩童的使用量」。藥師同時也告訴網友，現代許多民眾喜歡購買「天然、精油」成分的防蚊液，但要注意因為精油容易揮發，因此使用此類防蚊液的族群必須勤勞補擦，以維持其效果。建議選購防蚊液前先從成分、濃度等方面做功課，並確認其適合的使用對象，才能不傷害身體又能有效防蚊。

除了使用防蚊液驅趕蚊子外，利用捕蚊燈、電蚊拍等「捕蚊類電器」主動殺蚊也是許多人的防蚊方式。有位住在山區附近的民眾因為飽受蚊蟲肆虐，不堪其擾而發文詢問如何防蚊，留言區就引來不少網友表示「用捕蚊燈的效果超滿意」，同時也提醒「要讓捕蚊燈離地，但又不能太高或太低」；也有家電達人指出「捕蚊燈要放在蚊子最常出沒的地點，像是樓梯轉角、家中陰暗處、堆放雜物處和門窗出入口」，可見捕蚊燈的擺放位置對防蚊成效影響甚鉅，有使用捕蚊燈的民眾可以參考上述建議，調整擺放位置加強捕蚊效果。

夏日到來，生活中的蚊子也逐漸湧現。不想要被叮得滿腿「紅豆冰」的話，除了土法煉鋼使用蒼蠅拍暴力殺蚊之外，還有許多較不費力的聰明防蚊法，下次再遇到蚊子攪局時，不妨試試這六大防蚊方式，看看哪一種方式最有效，還你一夜安寧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「防蚊方式」相關討論則數。觀測期間：2023/03/26~2023/06/25，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw