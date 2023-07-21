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肉桂好香 網傳加咖啡能降血糖？專家解答並提醒注意這件事

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
肉桂能降血糖？食藥署表示此說法並無實證，肉桂無法替代任何降血糖藥物。 本報資料照片
肉桂能降血糖？食藥署表示此說法並無實證，肉桂無法替代任何降血糖藥物。 本報資料照片

許多人喜愛肉桂，肉桂香氣濃郁，常用於烘焙點心、咖啡調味。但近日網路盛傳「肉桂能降血糖」，對此食藥署表示，此說法並無實證，肉桂無法替代任何降血糖藥物。呼籲糖尿病患者應與醫師、營養師配合，選擇適當的飲食，遵照醫囑按時服藥，控制血糖，維持健康。攝取肉桂更應注意，不應連帶攝取太多精緻澱粉或奶油，不利健康。

其實這則網路傳言在2021年就出現，標題是「 秘方: 咖啡和肉桂一起喝才會更健康，既不傷身還能預防代謝疾病！值得收藏」。對於肉桂是否有助降血糖，台灣事實查核中心2021年10月曾訪問多位醫師、營養師，發現正反意見都有，肉桂可做中藥材和食品添加物，但作為食品添加不得宣稱療效，因此，傳言為「部分錯誤」訊息；專家也提醒，肉桂與咖啡均無法取代藥物。

根據台灣事實查核中心發布報告，提醒以下事項：

一、傳言聲稱食用肉桂的眾多好處，未有人體試驗，缺乏足夠研究證實，且肉桂作為食品添加，劑量不會太高且不能宣稱療效；若作為中藥材，則並非適用於所有體質。

二、傳言聲稱喝咖啡的眾多好處，大多屬於觀察性研究，有待進一步研究釐清其因果關係。

三、肉桂與咖啡均無法取代藥物。若想要降低患病風險，應均衡飲食、維持健康作息。

四、營養師提醒，攝取肉桂應注意攝取方式，常見肉桂捲等食品含有精緻澱粉或奶油，並不利於人體健康。攝取咖啡則需注意勿過量，且市售咖啡可能含有糖、奶精或其它添加物，也不是健康的選擇。

咖啡 醫師 中藥

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網傳肉桂可降血糖 食藥署：尚無足夠實證

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