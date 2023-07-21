女童吃金門醫院錯開流感成人藥慘嗜睡 薛瑞元回應了

針對衛福部金門醫院發生誤把成人「克流感」藥劑給4歲女童吃一事，衛福部長薛瑞元出席衛福部部慶及頒獎典禮前受訪表示，這是錯誤給藥，金門醫院也有通報，後續會持續追蹤，釐清相關責任再裁處。

有家長表示，女兒在18日凌晨前往金門醫院掛急診，醫師判斷為流感並且開10顆75毫克的Tamiflu克流感膠囊，直到19日下午才接到金門醫院致電通知開錯藥，但當時已經吃了2顆克流感。誤食成人劑量克流感的女童嗜睡2天，並有肚子痛的症狀，金門醫院副院長董文雅今表示，昨晚已向家屬致歉，後續會追蹤女童狀況，並檢討醫藥開藥SOP。

薛瑞元說，金門醫院給藥錯誤是病人安全事件之一，金門醫院已經通報。會持續關懷追蹤小朋友身體狀況，金門醫院也提出改善措施，系統內會設置警示，大人用藥不能遇到兒童而沒有調整，調劑的時候也要再核對。至於是否有相關裁處，他表示，要等事後釐清責任。