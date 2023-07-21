上游都下大雨 曾文水庫儲水不升反降、南化水庫蓄水破8成

第一大水庫曾文水庫因二期作停止供灌，連日午後陣雨尤其過去一天大量進水近千萬立方公尺，水位卻不升反降。水利署南區水資源局表示，這是因為相聯通的烏山頭水庫儲水量太少跌破6成，曾文水庫即時支援、才能發揮供水最大效益。而供應民生用水的南化水庫，也因午後陣雨，過去一天累積90毫米雨量是近兩年單日最大，蓄水率衝破8成。

曾文水庫因為梅雨量稀少、颱風又不來，至今依賴集水區午後陣雨增加儲水，但雖然昨天累積到今天下午有近百毫米雨量，增加的水量依然非常有限。

南水局統計到今天下午3點半，曾文水庫的水位標高198.99公尺，蓄水率14.83%，連同烏山頭水庫的和記有效蓄水量是1.2789億立方米。南化水庫的水位標高176.76公尺，有效蓄水量7385萬立方米，蓄水率82.52％。

雖然下了大半天的陣雨為南化水庫帶來超過350萬立方米進水，是繼2021年8月8日的141.3毫米後單日最多紀錄，對解除缺水危機幫助仍有限，南水局呼籲民眾還是要繼續節約用水。