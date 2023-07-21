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第5號輕颱「杜蘇芮」生成 最新路徑曝光

輕颱杜蘇芮路徑預測各國差異大 賈新興：「天女散花型」關鍵要看它

聯合報／ 記者周湘芸陳智華╱台北即時報導
第5號颱風杜蘇芮生成，各國對路徑預測北修，但差異相當大。示意圖／記者潘俊宏攝影
第5號颱風杜蘇芮生成，各國對路徑預測北修，但差異相當大。示意圖／記者潘俊宏攝影

第5號颱風杜蘇芮上午生成，各國對路徑預測北修，但差異相當大，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，歐洲預測可能往屏東、高雄移動，美國預測往沖繩方向，「天女散花型」預報路徑變化大，原因是低氣壓氣流不明顯，中心不好定，未來關鍵要看高氣壓變化。

賈新興說，歐洲預報模式51種， 杜蘇芮未來形成後，有從屏東、高雄前進 ，或菲律賓北部、台灣東邊恆春、巴士海峽移動；美國預測往沖繩方向，完全是「天女散花型」預報路徑， 變化大、不確性大，要持續關切。

賈新興指出，主要原因是低氣壓氣流不明顯，中心不好定，因此電腦預測路線多。未來路徑變化關鍵要看高氣壓，預測23、24日接近呂宋島，高氣壓比較強，往西北前進；如果退很慢，會往台灣方向前進，美國預測高壓退得快，所以往沖繩方向前進。

賈新興說，颱風路徑不確性大，一天就差很多，變化很大，要持續觀察及關切。但下周二到周四宜花東及屏東有較大雨勢，要相當注意，尤其是下周三及周四。

輕颱杜蘇芮上午八時生成。擷自氣象局網站
輕颱杜蘇芮上午八時生成。擷自氣象局網站

賈新興 颱風 天氣動態

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