夏季肌膚易出油、脫水好不穩定？網友熱議「這些」保養方式改善膚況

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤兩個月內「夏季皮膚保養方式」相關話題的網路聲量，帶您瞭解網友熱議的五大夏季皮膚保養方式。

炎炎夏日到來，不僅天氣悶熱讓人倍感黏膩，高溫與強烈的日曬也導致肌膚狀況百出，出油、泛紅、起屑樣樣來，令不少人感到苦惱；那麼若想在夏季維持完美膚況，究竟該採取怎麼樣的皮膚保養方式呢？一起來看看網友的說法。

注重「保濕控油」保養品也要換季 「良好作息」以充足睡眠時間修復肌膚 ▲ 網友熱議5大夏季皮膚保養方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察兩個月內網路上針對「夏季皮膚保養方式」相關話題的討論，發現許多網友提到季節轉換時膚況容易不穩定，尤其夏季時外出易大量出油出汗、水份流失後又常回到乾冷的冷氣房，肌膚便容易缺水；就有人點出夏季保養的重點在於「保濕控油」，推薦大家挑選「保濕力夠但又不會太厚重」的保養品，引來不少網友認同「夏天真的擦不住太黏膩的保養品」、「冷氣房吹久了會覺得皮膚有點缺水，保濕果然在夏天還是不能少」，更有人表示自己過去曾「偷懶」一年四季都用相同的保養品，但每當換季時肌膚就會出問題，強調「一定要記得在換季的時候也順便把保養品換季」，對於改善膚況非常有幫助。

而日常生活中的作息與睡眠時間也與皮膚狀況息息相關，不少人都曾有過因熬夜、睡眠不足或壓力大而導致肌膚暗沉長痘痘的經驗，日前有網友發文分享自己試圖美白的心路歷程，當中便提到自己過去作息紊亂，不僅慣性熬夜、也經常感覺壓力很大卻沒有好好放鬆，長期下來氣色及膚況都大受影響，底下便有人留言「美白是需要長期抗戰才會見效的」鼓勵她繼續堅持，也有網友指出「日常作息對肌膚影響非常大」，建議想維持良好膚況的人盡量早睡早起，利用充足的睡眠修復肌膚。

「仔細清潔臉部」也是網友熱議的皮膚保養方式之一，有醫師提醒若化妝後未確實卸妝、讓殘留物遺留在臉上，久而久之便會損害肌膚健康甚至造成沉澱，更有網友直言「保養皮膚的第一步就是把臉洗乾淨」，先將卸妝和清潔的步驟做好、避免髒污和殘妝在皮膚內堆積，肌膚才能更好地吸收後續保養。此外，「防曬」也是許多網友公認不可或缺的皮膚保養步驟，有網友表示防曬雖是「一年四季全年無休都必須做的功課」，但夏季紫外線又格外毒辣，因此防曬更要確實，對此有網友建議「陽傘+防曬外套+防曬口罩，隨時補防曬」做好做滿，抵禦紫外線對肌膚的侵害也能防止肌膚老化。

除了上述保養方式之外，規律運動與良好的飲食習慣等等也都對於維持膚況頗有幫助，而當肌膚狀態良好健康，心情與自信也會連帶提升，大家不妨參考網友們的意見保養皮膚，在這個夏季展現自信光采！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「夏季保養」相關討論則數。觀測期間：2023/05/01~2023/06/20，共2個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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