快訊

被Kolas控殘殺同志 陳瑩喊冤：我音樂系出身 保有真性情

大暑有喜！「1生肖」將得好運獨寵 愛情吉運喜神降臨

天降冷氣機砸死女大生！師傅曝外牆施工「藏多少不定時炸彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜蘇芮颱風最快今生成 天氣風險：周末不受影響下周東南部陣雨

聯合報／ 記者彭宣雅╱台北即時報導
下周的天氣將跟未來的杜蘇芮颱風有關，東南部花東至恆春半島地區下周一至周三降雨機會高，其他地區午後陣雨。本報資料照片
下周的天氣將跟未來的杜蘇芮颱風有關，東南部花東至恆春半島地區下周一至周三降雨機會高，其他地區午後陣雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，菲律賓東方海面的熱帶低壓仍在發展中，預估最快在今明兩天就有可能增強為今年的第五號颱風杜蘇芮，可能的移動路徑在過去24小時有比較大的變化出現，周末都還不會受到這個系統影響，下周一、二就會受外圍環流影響，東南部至恆春半島地區轉為陣雨天氣，其他地區仍是午後雷陣雨。

歐宗學指出，原本預測偏西行、通過菲律賓呂宋島後進入南海的機會最高，目前新的預報西行過程偏北移動的機率有提高的趨勢，但在系集預報中仍然有相當大的散布範圍，氣象局的路徑中後期的預報圓也相當大，代表這個系統未來路徑的不確定性很高，畢竟颱風還沒生成，還需要一點時間來追蹤觀察。

歐宗學說，周末都還不會受到這個系統影響，各地仍然是在高壓邊緣的環境中，持續要留意午後雷陣雨以及高溫的天氣型態，部分地區的降雨可能延續到入夜以後。

至於下周一、二就會逐漸開始受到準杜蘇芮颱風的外圍環流影響，東南部至恆春半島地區轉為陣雨天氣，其他地區仍是午後雷陣雨。

歐宗學說，下周三以後的天氣則要看屆時颱風的所在位置以及移動方向，將左右台灣各地的天氣趨勢，依目前的資料來看，東半部山區要留意可能有長時間的大範圍降雨。下周開始台灣周邊尤其是南方的海域風浪都會明顯增強，要持續留意未來的天氣預報資訊。

歐宗學指出，預估今天的天氣型態跟昨天相似，各地山區以及西半部地區仍然要留意午後有局部大雷雨發生，沒有下雨的時候整體氣溫偏高炎熱，也要做好防曬多喝水來預防熱傷害。

颱風 天氣動態

延伸閱讀

杜蘇芮最快今形成…可能移動路徑曝 彭啟明：下周一二東南部至恆春半島恐陣雨

估杜蘇芮颱風今生成 吳德榮：各國路徑預測向北調整侵台機率增

杜蘇芮颱風最快明晨生成 恐逼近台灣？ 氣象局：周日是關鍵

熱帶低壓形成 吳德榮：最快21日成為颱風杜蘇芮

相關新聞

杜蘇芮最快今形成…可能移動路徑曝 彭啟明：下周一二東南部至恆春半島恐陣雨

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，菲律賓東方海面熱帶低壓在今明兩日可能升級為第五號颱風杜蘇芮...

戶外勞工缺高溫保障 專家：別等熱死才重視

極端氣候讓全球陷入熱浪，七月以來，台灣熱傷害通報人次也居高不下。專家指出，國內訂有高溫作業指引，明訂高危行業需參考「綜合...

防大暑！有人廚房洗碗昏迷 7月熱傷害急診增6成「已6百人次」

七月廿三日為廿四節氣「大暑」，前後是一年中最熱的日子。衛福部統計，七月至今熱傷害急診人次已達六百人次，是去年同期一點六倍...

部分長照據點沒開冷氣 長輩怕中暑

長輩因未開冷氣而中暑案例頻傳，但部分長照據點憂心業務費無法支應，選擇不開冷氣，長者只好邊吹電扇，邊揮汗運動，家屬擔心長輩...

這樣也會中暑 醫院警衛服藥少做一件事竟腎衰竭

近日天氣炎熱，臨床熱傷害、中暑患者，自6月至今約增1至2成，不只是戶外，室內也會引發中暑。馬偕醫院近日收治一名女性洗碗工...

食物浪費 每人年均損耗170公斤

食物耗損情況持續未解，根據亞太糧損資料庫最新統計，台灣二○二○年一整年的糧食耗損量超過四○五公噸，相較於二○一一年的三一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦