杜蘇芮颱風最快今生成 天氣風險：周末不受影響下周東南部陣雨

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，菲律賓東方海面的熱帶低壓仍在發展中，預估最快在今明兩天就有可能增強為今年的第五號颱風杜蘇芮，可能的移動路徑在過去24小時有比較大的變化出現，周末都還不會受到這個系統影響，下周一、二就會受外圍環流影響，東南部至恆春半島地區轉為陣雨天氣，其他地區仍是午後雷陣雨。

歐宗學指出，原本預測偏西行、通過菲律賓呂宋島後進入南海的機會最高，目前新的預報西行過程偏北移動的機率有提高的趨勢，但在系集預報中仍然有相當大的散布範圍，氣象局的路徑中後期的預報圓也相當大，代表這個系統未來路徑的不確定性很高，畢竟颱風還沒生成，還需要一點時間來追蹤觀察。

歐宗學說，周末都還不會受到這個系統影響，各地仍然是在高壓邊緣的環境中，持續要留意午後雷陣雨以及高溫的天氣型態，部分地區的降雨可能延續到入夜以後。

至於下周一、二就會逐漸開始受到準杜蘇芮颱風的外圍環流影響，東南部至恆春半島地區轉為陣雨天氣，其他地區仍是午後雷陣雨。

歐宗學說，下周三以後的天氣則要看屆時颱風的所在位置以及移動方向，將左右台灣各地的天氣趨勢，依目前的資料來看，東半部山區要留意可能有長時間的大範圍降雨。下周開始台灣周邊尤其是南方的海域風浪都會明顯增強，要持續留意未來的天氣預報資訊。

歐宗學指出，預估今天的天氣型態跟昨天相似，各地山區以及西半部地區仍然要留意午後有局部大雷雨發生，沒有下雨的時候整體氣溫偏高炎熱，也要做好防曬多喝水來預防熱傷害。