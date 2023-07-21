杜蘇芮最快今形成…可能移動路徑曝 彭啟明：下周一二東南部至恆春半島恐陣雨
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，菲律賓東方海面熱帶低壓在今明兩日可能升級為第五號颱風杜蘇芮，颱風移動路徑有變，現預報西行過程可能偏北，但不確定性高，需持續觀察。生成颱風後會更有參考價值，今明天氣仍有對流陣雨發展。
彭啟明指出，今天天氣與昨天相似，西半部地區早晨可能有短暫陣雨。午後山區及西半部地區須注意局部大雷雨可能。下雨前氣溫可能偏高，防曬與補充水分需求大。
他說，周末仍需注意午後雷陣雨與高溫，部分地區降雨可能延續至夜間。下周一、二將受準杜蘇芮颱風影響，東南部至恆春半島地區可能陣雨。其他地區仍須注意午後雷陣雨。
彭啟明指出，下周三後天氣變動取決於颱風位置與移動方向，東半部山區可能有大範圍降雨。下周台灣周邊，特別是南方海域風浪可能增強，要持續關注天氣預報。
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