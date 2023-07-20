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HAPPY GO永續教育列車啟航 首站攜手愛買量販 回收塑膠卡片、買有機蔬菜皆贈點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO與愛買即日起至8月底共同推廣永續關懷月，邀請卡友到全台愛買持續回收塑膠卡片，回收1張即可獲得1點。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO與愛買即日起至8月底共同推廣永續關懷月，邀請卡友到全台愛買持續回收塑膠卡片，回收1張即可獲得1點。圖／鼎鼎聯合行銷提供

HAPPY GO持續倡議永續，今夏攜手遠東集團量販和百貨展開「HAPPY GO永續教育列車全台巡迴計畫」，希望透過回收卡片等媒材的藝術創作展出和親子手作坊等一系列活動，以情境體驗的方式將永續環保的觀念推廣到下一代，並傳達減塑守護海洋的重要性。7月22日起除了於愛買量販水湳店展出由青年藝術家朱威龍以塑膠卡片打造而成的海龜裝置藝術，更邀請卡友到全台愛買量販回收塑膠卡片，回收1張即可獲得1點（每位卡友上限100點），卡友持廢電池、廢光碟、廢手機、廢鋰電池至客服中心也可同步兌換HAPPY GO點數；購買產銷履歷/有機蔬菜單筆滿99元，另可獲得HAPPY GO 5點，邀請全民一起加入永續環保愛地球行列。

HAPPY GO也持續邀請全台千萬卡友多使用數位App及雲端發票綁定，一起減塑、減碳愛地球，7月27日起至8月20日首次綁定發票手機條碼的卡友，同時於HAPPY GO App完成登記遊戲任務，於遠東百貨、遠東SOGO百貨、巨城購物中心、遠企、愛買量販進行消費，單筆消費滿百即可獲得100點，限量5,000名，每位卡友僅限領取1次。此外，只要透過HAPPY GO App的購賺點服務，到KKday 及Klook客路等旅遊票券平台購買全台博物館門票認識台灣生態，就有機會抽中7,000點及旅遊基金1,000元，歡迎卡友多多利用在今夏來場親子綠色永續生態之旅。

為鼓勵民眾支持在地小農關懷有機生態，至全台愛買購買產銷履歷有機蔬菜單筆滿99元，即可獲得HAPPY GO 5點。圖／鼎鼎聯合行銷提供
為鼓勵民眾支持在地小農關懷有機生態，至全台愛買購買產銷履歷有機蔬菜單筆滿99元，即可獲得HAPPY GO 5點。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO永續教育列車啟航，7月22日當天到愛買水湳店單筆消費滿1,000元，限量獲得石虎保冷袋乙個。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO永續教育列車啟航，7月22日當天到愛買水湳店單筆消費滿1,000元，限量獲得石虎保冷袋乙個。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO運用卡友響應回收的數千張塑膠卡，化身為大型裝置藝術「龜家．歸家」，邀請民眾一起探索無塑的海底世界。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO運用卡友響應回收的數千張塑膠卡，化身為大型裝置藝術「龜家．歸家」，邀請民眾一起探索無塑的海底世界。圖／鼎鼎聯合行銷提供

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