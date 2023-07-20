台南通勤月票搭乘逾30萬人次 向中央喊話南部交通平權

交通部在今天行政院院會中報告「通勤月票執行成效」及「偏鄉交通改善情形」，代表出席院會的台南市副市長葉澤山感謝中央的大力協助，強調台南全力推動「TPASS月票」上線迄今已累計銷售超過13萬筆，搭乘超過30萬人次，全力推行「小黃公車」，滿足城鄉不同的公共運輸需求，喊話中央給予支持，落實交通平權，投入更多公共運輸資源在南部縣市。

葉澤山表示，市長黃偉哲感受民眾對月票的期盼，要求交通局全力衝刺，台南在5月31日就率先全國賣出第一張「TPASS月票」實體卡片，同時啟動台南市公車299月票方案，7月1日再推出含台鐵「南高屏跨城際月票999」及「台南市內公車+火車無限搭399」方案，上線迄今已累計銷售超過13萬筆，搭乘超過30萬人次。

在偏鄉交通方面，副市長葉澤山指出，台南市自2019年推動小黃公車至今已有31條路線，和部分縣市定班定線的「幸福巴士」不同，而是使用更小的車型，提供更有彈性的服務，首創推出「預約站牌」，更和健保署巡迴醫療據點等設施跨域結盟合作，迄今已累積服務逾12萬人次，更獲得有行政機關奧斯卡獎之稱的第五屆「政府服務獎」。

交通局長王銘德表示，今年疫情趨緩和觀光客回流的加持下，上半年大台南公車運量較去年同期成長近2成，預期開學後能再吸引一波月票買氣，因此也配套朝「擴大公共運輸路網」、「提升駕駛職業環境」及「加速電動公車汰換」3方向，加速爭取中央對公共運輸的支持和經費挹注。

王銘德指出，針對偏鄉交通，則希望能持續擴大小黃公車的路網，現已有21行政區有小黃公車，目前已在盤點其他區域的需求，預計在下半年度可向中央研提後續計畫。

王銘德強調，大台南的公共運輸必須解決城市、鄉村不同的模式和需求，透過「TPASS月票」為民眾減輕通勤經費壓力，而「小黃公車」不僅造福高齡年長者，也解決許多偏鄉子弟通車就學問題，此2項政策雙管齊下，讓大台南每個角落的市民都能享受同等便利、實惠的公共運輸，也希望中央能給予長遠永續的支持。