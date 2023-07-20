台大生「我真的好想吃漢堡王」 執行長急尋人要招待
日前有1名台大學生在Dcard論壇揪網友吃漢堡王，漢堡王今天透過「BurgerKing 漢堡王台灣」臉書粉專發布尋人啟事，將邀約該名台大生跟漢堡王執行長一起「約會」。
「漢堡王尋人啟事」寫，網路相傳有位堡民想吃漢堡王，但找不到同伴一起，「堡神降臨，直接幫你跟執行長配對啦」。線索包括出沒在Dcard大學版（台灣大學），出沒時間點是7月12日晚上6時15分，撰文想吃優惠券兩人餐。
在Dcard發文揪人吃漢堡王的網友，當時發文問「有沒有人現在要去吃漢堡王」，內容寫「我真的好想吃漢堡王，但沒有人跟我去，那個優惠券兩人餐有夠賺，有沒有人要現在去吃，我等到7點」，他表示，因為是兩人餐，但如果有一個以上的話，也可以點其他優惠券，「怕尷尬也可以點完分開坐，我只是真的很想吃」。
漢堡王說，「這位想吃漢堡王卻又尋無同伴的堡民，請快來私訊並附上證明，你跟漢堡王執行長的約會」。網友只要留言協尋「王選之人」，就有機會獲得華堡兌換券1張、共抽5名。
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