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在「童話王國」布拉格換錢小心變肥羊 這些眉角要留意

聯合報／ 記者周彥妤／布拉格即時報導
每年5月至9月是捷克旅遊旺季，因日照時間長，晚上9時左右天才黑。記者周彥妤／攝影
每年5月至9月是捷克旅遊旺季，因日照時間長，晚上9時左右天才黑。記者周彥妤／攝影

中華航空18日首航台北－布拉格，直飛「童話王國」，能省下4、5小時轉機時間；但童話王國的「換匯所」，仍有眉角要注意，以免被當肥羊宰。捷克觀光局提醒，當地信用卡交易流通普遍，不少攤販也能刷卡，旅客可多加利用，若有換匯需求，可選擇機場、銀行開立等較具公信力的據點兌換。

捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫指出，捷克當地使用克朗，不用歐元，因此多數旅客會到當地換錢；不過，捷克的換匯所經營門檻低，且良莠不齊，不少業者利用旅客對匯率及當地環境的陌生，超收高達5成手續費。

夏沛倫說，他剛到捷克時，因當時戒心不夠，也曾遇過徘徊在換匯所的騙徒，兩人一組合演一齣戲，堪稱騙術高超。

他回憶，就在換錢點鈔確認時，另名同夥假冒便衣員警，上前詢問「是否在交易毒品」；他連忙緊急否認，一回神原本換鈔的人不見蹤跡，這時才發現自己手上的鈔票，只有前面幾張是克朗，後面都是白俄羅斯舊鈔，無法使用形同廢紙，當場損失1000歐元（約新台幣3000多元）。

夏沛倫表示，因亂象時有所聞，捷克政府出手管制，去年新法上路，要求兌匯所開立單據，民眾持兌換單據，3小時內可換回原金額。

他說，捷克當地多數店家多能信用卡，連不少路邊攤販也能刷卡，當地信用卡交易方便、普遍，若只是短期旅遊，大量用到現金的機會不多，若要換匯，可上網做功課，選擇正派經營、口碑良好的換匯所，或乾脆選擇銀行開立、甚至在機場就先兌換，匯率雖稍差，但起碼相對有保障。

至於疫後捷克物價，夏沛倫說，食宿漲幅高達3成至5成，小費占服務總價1成至1成5，捷克小費制不如美國文化根深蒂固，不過若在觀光區餐廳，可能會有店家要求付費才肯放人。

他說，每年5月至9月是捷克旅遊旺季，因日照時間長，晚上9時左右天才黑，觀光區店家也營業到較晚。另外，他也提醒，在布拉格市中心旅遊要小心扒手，尤其查理大橋、天文鐘等觀光熱點，更要慎防。

華航18日首航台北-布拉格，直飛童話王國，能省下4、5小時轉機時間。記者周彥妤／攝影
華航18日首航台北-布拉格，直飛童話王國，能省下4、5小時轉機時間。記者周彥妤／攝影
到布拉格旅遊赴換匯所兌換外幣，有眉角要注意，以免被當肥羊宰。街景示意圖，圖中人物與新聞無關。記者周彥妤／攝影
到布拉格旅遊赴換匯所兌換外幣，有眉角要注意，以免被當肥羊宰。街景示意圖，圖中人物與新聞無關。記者周彥妤／攝影

捷克 信用

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