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買不買登革熱疫苗？ 薛瑞元曝1關鍵
夏季登革熱大流行，疫情持續延燒。立法委員賴惠美表示，歷年登革熱最嚴重的地區都是自己的選區台南市，關注是否提高防疫資源、購買登革熱疫苗，並要求衛福部長薛瑞元南下坐鎮。薛瑞元說，將於下周二南下，疫苗則要考慮如何避免不同型別登革熱交叉感染導致重症，須仔細評估。
賴惠美今在立院衛環委員會質詢時說，薛瑞元就算不到南部，也應該資金先行，增加登革熱防疫預算。登革熱疫苗也應該盡快評估，是否比照流感疫苗採購，若擔心不同型別間適用問題，也可以轉換採購；薛瑞元昨天回應媒體，若國際上有疫苗通過食藥署審查，會進行評估，是否能夠加快？
薛瑞元表示，登革熱疫苗與流感疫苗不同，根據醫學實證，若民眾感染第一型登革熱、產生抗體後，再感染第二型，則重症比例將會增加，施打疫苗也要留意是否會因交互作用，反而造成重症個案，還需更多評估。至於南下坐鎮的時程，目前暫定為下周二；預算部分已收到幕僚呈核，會盡快處理。
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