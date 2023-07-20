童綜合Hugo 4支手臂移動 視野更靈敏

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
童綜合醫院舉辦Hugo手術分享，現場展示手術過程。記者游振昇／攝影
童綜合醫院舉辦Hugo手術分享，現場展示手術過程。記者游振昇／攝影

智能機械手臂輔助手術施行，是現今趨勢。童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉今年5月於全球華人國家中，率先執行Hugo機械手臂攝護腺根除手術，此系統有4支獨立的機械手臂，可因應手術部位彈性移動，開放式醫師控台讓手術過程團隊溝通無障礙，術後病患恢復良好，預後效果也佳。

54歲李東林是有「台灣黑狗兄」之稱的織襪業老闆，他經由歐宴泉檢查診斷，確診罹患攝護腺癌第三期，需根除攝護腺以遏止癌細胞留存體內，最後他決定做Hugo機械手臂攝護腺根除手術。手術過程順利，術後當天就可下床，術後恢復良好，生活很快回復正常。

49歲顧小姐經診斷篩檢發現子宮頸有病變情形，轉由童綜合醫院婦產部主任劉錦成看診檢查，確診罹患子宮頸癌Ib1期，6月接受Hugo機械手臂輔助根治性全子宮切除手術，根除子宮內癌細胞，住院一周即返家休養，復元情況良好，無明顯疼痛感。

劉錦成指出，因應不同疾病與病患需求而提供適切的治療方式，目前院方除了有3D腹腔鏡、達文西手臂及無創海芙超音波聚焦儀器等尖端設備外，今年也引進並執行Hugo手術，Hugo機械手臂適用於各種複雜性婦科疾病，如多發性子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜癌及骨盆腔重建等手術，執行手術迄今已完成8例。

歐宴泉表示，Hugo機器人輔助手術系統擁有4支獨立的機械手臂，可因應手術部位彈性移動，手術視野更靈敏，開放性的醫師控台讓手術過程的團隊間溝通無障礙，操作醫師因符合人體工學的舒適坐姿，能減少手術中的疲憊度。

歐宴泉表示，至今他已經完成26例Hugo機械手臂手術，希望運用AI智慧醫療設備來讓更多病患接受高品質的手術。

童綜合醫院總院長童敏哲強調，童醫院秉持創新的精神，目標要成為世界公民所信賴的醫院，不斷學習引進各項最新醫療技術與設備，與國際接軌。

手術 子宮頸癌

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