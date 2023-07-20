聽新聞
test
0:00 / 0:00

養豬場、毛豬在養量 皆創新低

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
飼料價格大漲，毛豬難養，國內養豬場數、在養量再探底。本報資料照片
飼料價格大漲，毛豬難養，國內養豬場數、在養量再探底。本報資料照片

國內養豬場數、在養量持續創新低。根據最新出爐的養豬頭數調查，截至今年五月底，國內養豬場僅剩五八九三場，不僅比去年同期減少二四○場之多，也比去年十一月調查時，少了近百場；至於毛豬在養量，僅剩五二四點二萬頭，雙雙創下史上新低。

隨著國內養豬愈來愈少，農委會日前仍宣傳傳統豬瘟拔針後要外銷，逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰直言，政府已在控制國內消費市場豬隻的屠宰量，宣傳出口豬肉是政治秀，出口量不會太多，台灣豬肉外銷要有競爭力，一定又是農委會拿錢補貼。

養豬頭數調查一年兩次，根據農委會調查，國內養豬場量一路從二○一四年四月的八四四九場，到今年五月的五八九三場，足足減少了二千多場，養豬場數量大減三成，毛豬在養量同樣也在減少中。

由於中央畜產會評估，毛豬在養量保持至五四○萬頭，國內產銷較為平衡不吃緊，不過目前在養量遠低五四○萬頭，是否衝擊即將到來的中元節供應？農委會表示，今年中元節的毛豬供應量和去年差不多，足以因應市場所需。

對於養豬場逐年減少，農委會分析，近年因重視環保，環保設施成本高，因此小場退場，再加上這兩年飼料高漲，也衝擊豬農飼養意願，國內養豬呈現少場、多養、企業化經營趨勢。

農委會畜牧處副處長江文全說，養豬場數減少是必然趨勢，再加上部分豬場正在改建中，小豬下痢、藍耳病等疫情普遍，也都直接影響到毛豬在養頭數。未來可預期的是，養豬規模會維持目前規模，但養豬場數會愈來愈少，目前每場平均飼養規模為八百頭，未來將會到一千頭以上規模化飼養。

江文全也提到，因飼料價高，豬農因應策略是將毛豬養大些，所以目前上市豬的體重都比以往重，因此頭數雖減少，但供應的肉量並沒有減少這麼多。

中央畜產會執行長陳中興表示，這幾年國內養豬減少，除了百億基金挹注豬場改建，小豬場離牧外，台糖改建沒有如期改建完成，也是豬源暫時減少的原因之一。

養豬場 農委會 飼料

延伸閱讀

史上新低！最新養豬頭數調查出爐 在養量524.2萬頭

【專家之眼】紐牛尚未零關稅 農委會已先斷我酪農胳臂

土耳其蛋檢出禁藥硝基呋喃 畜產會擬向對方求償數百萬

六福村評鑑在即 動團籲：動物福利堪慮、勿黑箱通過

相關新聞

養豬場、毛豬在養量 皆創新低

國內養豬場數、在養量持續創新低。根據最新出爐的養豬頭數調查，截至今年五月底，國內養豬場僅剩五八九三場，不僅比去年同期減少...

豬農怪農委會 不理性調控拍賣價

根據最新養豬頭數調查，國內毛豬在養量五二四點二萬頭，創史上新低，相較於去年十一月調查，以屏東縣減少最多，在養量總計減少近...

中大樂透捐一半獎金 破台彩紀錄

大樂透頭獎得主獨得一億元，慷慨捐出實際所得的一半共三九四○萬元做公益，其中七百萬元指定給台中市政府辦理社會福利服務。台中...

必要藥品清單增至479項 抗感染藥新增最多

為因應疫情、俄烏戰爭、通膨、解封後其他傳染病增加等，衛福部食藥署昨公布預告擴大必要藥品清單至四七九項。

偏鄉福音／日商退休部長捐儀器 助台消滅肝病

關心台灣肝病預防的日本佳能醫療公司醫療部長加藤秀次今年將退休，他與肝基會董事長許金川結識42年，知道肝基會發起環島腹部超...

「粽邪體驗展」粽邪鬼屋 推平日優惠

號稱今夏最驚悚鬼屋的「粽邪體驗展」，開展至今已有多組體驗民眾在場內被嚇壞，甚至有中途向工作人員求救要離場，正值暑期，學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦