養豬場、毛豬在養量 皆創新低

國內養豬場數、在養量持續創新低。根據最新出爐的養豬頭數調查，截至今年五月底，國內養豬場僅剩五八九三場，不僅比去年同期減少二四○場之多，也比去年十一月調查時，少了近百場；至於毛豬在養量，僅剩五二四點二萬頭，雙雙創下史上新低。

隨著國內養豬愈來愈少，農委會日前仍宣傳傳統豬瘟拔針後要外銷，逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰直言，政府已在控制國內消費市場豬隻的屠宰量，宣傳出口豬肉是政治秀，出口量不會太多，台灣豬肉外銷要有競爭力，一定又是農委會拿錢補貼。

養豬頭數調查一年兩次，根據農委會調查，國內養豬場量一路從二○一四年四月的八四四九場，到今年五月的五八九三場，足足減少了二千多場，養豬場數量大減三成，毛豬在養量同樣也在減少中。

由於中央畜產會評估，毛豬在養量保持至五四○萬頭，國內產銷較為平衡不吃緊，不過目前在養量遠低五四○萬頭，是否衝擊即將到來的中元節供應？農委會表示，今年中元節的毛豬供應量和去年差不多，足以因應市場所需。

對於養豬場逐年減少，農委會分析，近年因重視環保，環保設施成本高，因此小場退場，再加上這兩年飼料高漲，也衝擊豬農飼養意願，國內養豬呈現少場、多養、企業化經營趨勢。

農委會畜牧處副處長江文全說，養豬場數減少是必然趨勢，再加上部分豬場正在改建中，小豬下痢、藍耳病等疫情普遍，也都直接影響到毛豬在養頭數。未來可預期的是，養豬規模會維持目前規模，但養豬場數會愈來愈少，目前每場平均飼養規模為八百頭，未來將會到一千頭以上規模化飼養。

江文全也提到，因飼料價高，豬農因應策略是將毛豬養大些，所以目前上市豬的體重都比以往重，因此頭數雖減少，但供應的肉量並沒有減少這麼多。

中央畜產會執行長陳中興表示，這幾年國內養豬減少，除了百億基金挹注豬場改建，小豬場離牧外，台糖改建沒有如期改建完成，也是豬源暫時減少的原因之一。