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「粽邪體驗展」粽邪鬼屋 推平日優惠

聯合報／ 本報訊

號稱今夏最驚悚鬼屋的「粽邪體驗展」，開展至今已有多組體驗民眾在場內被嚇壞，甚至有中途向工作人員求救要離場，正值暑期，學生出籠，推出「文化幣」及「平日優惠」活動，鼓勵學生盡早來試膽！

耗資破億恐怖國片「粽邪」系列電影打造的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」，首次將台灣民間禁忌習俗「送肉粽」實體化，超寫實場景讓民眾心生恐懼：「太生活化了，感覺真的會遇到鬼！」搭配粽邪電影故事線，讓民眾真實體驗「送肉粽」。

現正主打現場購票優惠，只要使用文化幣或平日中午前到場購票，即可享優惠360元，喜歡體驗鬼屋的觀眾可把握機會。

聯合數位文創、華影國際、和合佰納、何歡劇團、時藝多媒體共同主辦的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」已經在國立台灣科學教育館7樓東側特展區盛大開展，購票可上udn售票網（https://reurl.cc/EGlW7v），客服專線（02）26491689轉2（每日09：00~18：00）。

鬼屋 送肉粽 電影

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