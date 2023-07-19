快訊

雲林拜會張榮味！被問是否退居幕後？金溥聰笑答「2字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷暑噴汗易引發3大心臟病 喝水掌握少量、多次、慢飲3原則

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
天氣炎熱，心臟疾病患者容易引起心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭風險。 本報資料照片
天氣炎熱，心臟疾病患者容易引起心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭風險。 本報資料照片

心臟疾病者碰上炎熱天氣，恐增加致命風險。衛福部111年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病，近日天氣炎熱，連續高溫，不僅加劇心臟負擔，也因為流汗使得血液濃稠，增加冠狀動脈堵塞，心肌梗塞風險。國健署呼籲，長者、體重過重或有高血壓、心血管並使民眾，應遠離高溫環境，若有不適應盡快降溫或送醫。

國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，氣溫升高會造成體表血管擴張，而心臟就像馬達一樣，需要輸出更多血液，才能填充擴張的血管，造成心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發，讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而身體脫水導致心跳加速，容易引發心律不整、或心臟衰竭。

吳建遠呼籲，長者、體重過重、有高血壓或心血管病史的民眾，如果發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心，務必盡快離開高溫環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風），適當補充電解質（如冷開水加入少許鹽或稀釋的電解質飲料），以最快速度就醫。

夏日護心4招「三要一不要」原則：

第一招「要適當補水」：避免身體脫水，喝水掌握「少量、多次、慢飲」3原則，避免快速、大量補充水分造成心臟負擔。

第二招「要保持涼爽」：室內保持良好通風，避免悶熱環境；外出穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣物，配戴帽子及太陽眼鏡，並隨身攜帶水，避免喝含糖手搖飲。

第三招「要減少溫差」：留意室內外溫差，空調建議設定26至28度，進入冷氣房先穿薄外套，減緩心臟、血管因冷熱溫差快速收縮，造成自身的危險。

第四招「不要烈日下運動」：外出活動避免上午10點到下午2點，戶外工作者建議每小時到陰涼處休息10至15分鐘，時刻留意自身及身邊同伴身體情況，避免中署或熱衰竭。

吳建遠提醒，要預防心血管疾病應落實「護心」，保持健康飲食、適時補水、規律運動、向菸說不、定期健檢、三高控制，遵循醫囑定時回診。

高溫 高血壓 心臟病

延伸閱讀

每22分鐘有1人死於心臟病 夏日高溫也要護心必學4招

氣溫恐超過40度！北半球熱浪加劇 聯合國：心臟病發、死亡風險增加

護士車震男病患！愛愛一半男心臟病發 護士不叫救護車 原因心寒

大冠鷲脫水路倒 新北動保處祭出猛禽救難三寶包

相關新聞

颱風「杜蘇芮」最快周六生成 周末天氣曝光

中央氣象局預報員張承傳表示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，預計周五變成熱帶性低氣壓，最快周六生成今年編號第五號颱風「杜蘇芮」...

受新冠影響平均餘命跌破80歲 「這原因」不改善恐持續折壽

國內新冠中重症患者人數還在上升。台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，新冠疫情對各國平均餘命造成衝擊，台灣受衝擊時...

酷暑噴汗易引發3大心臟病 喝水掌握少量、多次、慢飲3原則

心臟疾病者碰上炎熱天氣，恐增加致命風險。衛福部111年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾...

午後對流雲系旺盛 新北、桃園等15縣市大雨特報

中央氣象局下午4時45分發布15縣市的大雨特報， 午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北、南投、嘉義以南、台東地區...

登革熱10年最嚴峻 國民女婿羅一鈞進駐台南「這」是關鍵

國內登革熱疫情延燒，今年累計至已達478例本土病例，為十年來同期最高。疾管署發言人曾淑慧表示，登革熱應變分三層級，目前為...

台水加強基隆水質監控頻率 隨時調整淨水操作

基隆地區民眾近日出現用水疑慮，台水公司今天表示，暖暖淨水場緊急於淨水設備添加活性碳，並同時動員人力至各社區及用戶端現場了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦