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台水加強基隆水質監控頻率 隨時調整淨水操作

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

基隆地區民眾近日出現用水疑慮，台水公司今天表示，暖暖淨水場緊急於淨水設備添加活性碳，並同時動員人力至各社區及用戶端現場了解水質狀況，即時應變處置改善供水水質，經水質採樣，進行各項檢測，均符合飲用水水質標準，請用戶安心。

台水表示，受極端氣候影響，基隆地區近期降雨偏低，基隆河川流速度緩慢自淨效果差且連日高溫，導致原水色度偏高，為數十年來罕見情形，台水公司接獲通報，進行水質採樣，確認自來水色度符合標準，對於質疑水質之用戶均會同用戶至蓄水池、水塔等用戶設備端辦理檢測，近日檢測結果濁度均介於0.8~1.47NTU，餘氯0.26~0.76毫克/公升，水質皆符合「飲用水水質標準」且水質清澈並無臭味。

台水表示，為避免供水水質遭受污染，自來水中必須添加氯，且輸送過程餘氯須維持0.2~1.0毫克/公升，此濃度對人體不會造成影響；惟餘氯濃度超過0.4毫克/公升時，就易被聞出氯味，氣溫偏高時，氯氣味道會更加明顯，民眾使用自來水時，於流出後稍做短暫靜置，氯味便會逐漸散發。

台水也說，本次事件造成基隆部分用戶用水之不便，台水公司深感歉意，後續已增設有機物檢測儀器，並加強水質監測頻率，由每2小時提升至每小時一次，並配合原水水質狀況適時調整淨水操作處理，以維持水質符合標準並滿足用戶用水需求，若民眾有任何用水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，台水公司將積極處理。

水質 基隆 台水

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