腦中風引發失能危機不分族群「這」黃金治療期不可錯過

衛福部統計，全國每年腦中風、失智症等腦神經疾病就醫患者高達445萬人，腦神經疾病更與失能息息相關。台灣神經學學會理事長林永煬表示，腦中風多年蟬聯國人十大死因之一，6至8成病人於發生後一個月內生活仍無法自理，半年後也有五成病人存在失能風險，失能造成無法繼續工作、長期臥病及照護問題為當前國家社會危機之一，呼籲中風患者應於中風後六個月內積極復健，有助改善失能狀況。

林永煬指出，依衛福部2021年統計，全國領有身心障礙手冊的失能人口達120萬人，其中高達62.8%為後天疾病所致。這些後天疾病中，以腦神經疾病為大宗，包括高齡者常見的失智症、帕金森氏症，以及腦中風、腦外傷、癲癇及免疫性腦神經疾病，均可能引發失能，影響肢體、語言、心智、感官，以及情緒管理等能力喪失。

台北榮總腦中風加護主任腦中風鍾芷萍說，腦中風好發季節於冬季，主因是天氣冷引起血管收縮，血壓變動大，增加腦出血、腦梗塞的中風機會。鍾芷萍說，腦中風於夏天也不應輕忽，原因是天氣太熱，導致身體脫水，如果這時又有心血管阻塞、動脈硬化問題，也容易出現腦梗塞中風，建議一天喝水2000CC，適時補充水份。

鍾芷萍說，腦中風患者應透過積極主動的運動及完善的職能治療評估，於腦中風六個月內的黃金復健期間內加以刺激、練習，九成以上病友皆可達到最佳的神經功能恢復狀態，更好是於中風後三個月內進行復健治療。

當失能患者屬於坐輪椅、臥床的中重度族群，經完善復健治療，可以恢復至拿拐杖行走，甚至不需要使用拐杖。鍾芷萍說，「失能者不需要太悲觀」，只要好好復健治療，往後可以恢復生活自理。

近年生活型態改變，腦神經疾病中的腦中風也出現年輕化趨勢，失能危機更不再是老年人專屬。林永煬說，就領有身心障礙手冊者年齡分析，18至64歲族群占比高達50.5%，其中以50至59歲、30至44歲比例最高，當務之急是建立民眾疾病防治及病後復健的衛教觀念。

鍾芷萍說，腦中風好發高風險族群，除本身有三高問題外，吸菸更是高危險因子，因此是四高問題，近年青壯年中風時有耳聞，並多與吸菸有關，應多加注意。

台北榮總神經醫學中心神經內科職能治療師許庭嘉與李昀珊一同表示，中風患者常以為復健是訓練肢體的力量，但事實是同時刺激大腦神經迴路及練習大腦與肢體間的連結度。只要透過積極主動的運動及完善的職能治療評估，於腦中風6個月內黃金復健期間內加以刺激、練習，9成以上病友皆可達到最佳的神經功能恢復狀態，輕度失能者更有望縮短至2個月，鼓勵病友應以積極心態接受治療。

台灣神經學學會秘書長尤香玉說，腦是人體內數一數二的精密器官，其中神經構造複雜，民眾大多不了解腦部損傷後，對生活帶來的影響程度，盼大眾關懷腦神經疾病致失能的病友權益，鼓勵患者透過完善復健治療，回歸職能人生。

適逢7月22日世界腦健康日，世界神經學聯盟今年訂定主題為「人人同等重要、照顧社會失能者 (Leave no one behind)」主題，並與世界神經復健聯盟合作、提出五大倡議，特別關注腦神經疾病造成失能者的福祉，以保障人人享有大腦健康。

五大倡議：

認知(Awareness)：提升全球對於腦健康的關注可減少腦神經疾病及可能的失能情形。

預防(Prevention)：腦神經疾病造成失能的情形可被預防、治療與復健而復原。

倡議(Advocacy)：大腦健康是全球人民享有的人權。

教育(Education)：教育可弭平因腦神經疾病而致失能的病友與一般人的資源落差。

獲取(Access)：社會給予失能者的醫療照護、復健與輔助是不可或缺的。